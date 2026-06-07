Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir - Son Dakika
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Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
07.06.2026 14:15
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nda Gazze'deki saldırılar, Türk dünyasının geleceği, ekonomi, eğitim, aile yapısı ve terörle mücadele konularında değerlendirmelerde bulundu. Üretim odaklı ekonomi çağrısı yapan Destici, aile kurumunun korunması, gençlerin desteklenmesi ve Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Destici, Büyük Birlik Partisi'nin "Türkiye'nin susmayan vicdanı" olmaya devam edeceğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı bugün Ankara'da "Bir Yürek, Bir Millet, Bir Büyük Birlik" sloganıyla gerçekleştiriliyor. Kurultayda konuşan Genel Başkan Mustafa Destici, dış politikadan ekonomiye, eğitimden aile yapısına, terörle mücadeleden Türk dünyasına kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulundu.

DESTİCİ'DEN BİRLİK VE KARDEŞLİK MESAJI

Kurultayın açılışında partinin kurucu isimlerinden Abdurrahim Karakoç'u ve şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'nu anan Mustafa Destici, Büyük Birlik Partisi'nin 33 yıldır ilkelerinden taviz vermeden siyaset yaptığını söyledi. Destici, partilerinin yalnızca siyasi bir hareket olmadığını, aynı zamanda bir ahlak, vicdan ve dava hareketi olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ve dünyanın önemli kırılma noktalarından geçtiğini belirten Destici, değişen küresel dengeler karşısında güçlü devlet olmanın yolunun yalnızca askeri güçten değil, gıda güvenliği, enerji bağımsızlığı, teknoloji, savunma sanayii ve toplumsal birlikten geçtiğini dile getirdi.

GAZZE'DEKİ SALDIRILARA TEPKİ

Konuşmasında Gazze'de yaşanan gelişmelere geniş yer ayıran Destici, İsrail'in saldırılarını sert sözlerle eleştirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ahlak testi olduğunu ifade eden Destici, kadınların, çocukların ve sivillerin hedef alınmasını kabul edilemez olarak nitelendirdi. BBP'nin geçmişte Bosna'da olduğu gibi bugün de Gazze'de mazlumların yanında durduğunu söyledi.

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

TÜRK DÜNYASI VURGUSU

Türk dünyasının geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, Türk Devletleri Teşkilatı'nın önemine dikkat çekti. Ortak alfabe, ortak kültür politikaları ve ekonomik iş birliklerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Destici, Karabağ zaferinin tüm Türk dünyasının ortak başarısı olduğunu söyledi. Doğu Türkistan'da yaşayan Uygur Türklerinin maruz kaldığı baskıların da unutulmaması gerektiğini ifade etti.

EKONOMİDE ÜRETİM ÇAĞRISI

Ekonomik sorunların vatandaşların en önemli gündemi olduğunu belirten BBP Genel Başkanı, tarım ve hayvancılığın stratejik alanlar olduğunu söyledi. Çiftçilerin, üreticilerin, emeklilerin ve dar gelirli vatandaşların yaşadığı sıkıntılara dikkat çeken Destici, yüksek enflasyon, işsizlik ve faiz sorunlarının üretim odaklı politikalarla aşılabileceğini savundu.

Türkiye'nin faizle büyüyen değil, üretimle güçlenen bir ekonomi modeline yönelmesi gerektiğini belirten Destici, büyük bir üretim seferberliği çağrısında bulundu.

AİLE VE TOPLUMSAL YAPIYA DİKKAT ÇEKTİ

Toplumsal sorunlara ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, çocukların ve gençlerin korunmasının öncelikli görevlerden biri olduğunu söyledi. Aile kurumunun korunmasının milli bir mesele olduğunu ifade eden Destici, uyuşturucu, dijital bağımlılık, sanal bahis ve toplumsal yozlaşma gibi konulara karşı mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Kadına yönelik şiddetin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini savunan Destici, kadın cinayetleri, çocuk cinayetleri ve terör suçları için idam cezasının yeniden gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.

Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir

TERÖRLE MÜCADELE MESAJI

Terörle mücadele konusuna da değinen Destici, PKK'nın tüm uzantılarıyla birlikte silah bırakması ve tamamen feshedilmesi gerektiğini savundu. Terör örgütleriyle müzakere değil mücadele edilmesi gerektiğini ifade eden Destici, Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısından ve milli değerlerinden taviz verilmesine karşı olduklarını söyledi.

Türk bayrağı, Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ortak değerler olduğunu vurgulayan Destici, ülkenin birlik ve bütünlüğünün korunmasının kırmızı çizgileri olduğunu dile getirdi.

EĞİTİM VE GENÇLİK BAŞLIKLARI ÖNE ÇIKTI

Eğitim sisteminin yeniden yapılandırılması gerektiğini belirten Destici, gençlerin yalnızca sınavlara hazırlanan bireyler olarak değil, karakter sahibi ve üretken bireyler olarak yetiştirilmesi gerektiğini söyledi. Türkçenin korunmasının önemine dikkat çeken Destici, eğitim sisteminde milli ve manevi değerlerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Gençlere de seslenen Destici, umutsuzluğa kapılmamaları çağrısında bulunarak Türkiye'nin geleceğinin gençlerin omuzlarında yükseleceğini söyledi. Alperenleri ve gençleri Büyük Birlik Partisi çatısı altında mücadele etmeye davet etti.

"BÜYÜK BİRLİK TÜRKİYE'NİN SUSMAYAN VİCDANIDIR"

Konuşmasının sonunda Büyük Birlik Partisi'nin dürüstlük, ahlak ve ilkeli siyaset anlayışıyla büyümeye devam ettiğini belirten Destici, partilerinin milletin vicdanını temsil ettiğini söyledi. "Bir yürek, bir millet, bir Büyük Birlik" sloganını yineleyen Destici, Türkiye'nin geleceği için mücadeleyi sürdüreceklerini ifade etti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Ekonomi, Türkiye, Siyaset, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir - Son Dakika

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