Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı - Son Dakika
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Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı

Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü\'ne silahlı saldırı
07.06.2026 11:43
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İstanbul Maltepe'de Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Binaya çok sayıda kurşun isabet ederken, polis kaçan saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Saldırı, hakkında "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Rahmi Koç'la ilgili tartışmaların sürdüğü günlerde meydana geldi.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bulunan Koç Holding'e bağlı Otokoç Genel Müdürlüğü'ne sabah saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. İlk bilgilere göre saldırganlar binaya ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçarken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırıda binaya çok sayıda kurşunun isabet ettiği öğrenildi. Olayın ardından bölgeye sevk edilen ekipler, saldırının nasıl gerçekleştiğini ve faillerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

SALDIRGANLAR MASKELİYDİ

Sözcü'nün haberine göre; saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin olay yerine maskeli olarak geldiği belirtildi. Bu nedenle şüphelilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediği kaydedildi. Güvenlik kameraları incelemeye alınırken, olay yerinden elde edilen deliller de detaylı şekilde değerlendiriliyor.

POLİS GENİŞ ÇAPLI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis ekipleri ateş açtıktan sonra kaçan saldırganların yakalanması için kapsamlı operasyon başlattı. Saldırının nedeni henüz netlik kazanmazken, olayın tüm yönleriyle araştırıldığı bildirildi. Otokoç Genel Müdürlüğü önünde incelemeler sürerken, bina çevresinde hareketlilik yaşandığı gözlendi.

RAHMİ KOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Saldırıyla ilgili resmi makamlardan henüz bir bağlantı açıklaması yapılmazken, olayın Rahmi Koç'un bir hastane açılışında anlattığı ve kamuoyunda büyük tepki çeken "Kürt kadın hasta" fıkrasının ardından yaşanan gelişmelerle ilişkili olup olmadığı da araştırılıyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Rahmi Koç hakkında kadınlara ve belirli bir etnik kimliğe yönelik olduğu öne sürülen ifadeleri nedeniyle "halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Koç ise yaptığı açıklamada, "Herhangi bir kimliği hedef alma niyeti taşımadığım sözlerim için içtenlikle özür diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim Rahmi Koç "Kürt kadın" fıkrasından dolayı özür diledi Bahçeli: Rahmi Koç'a yaptığı bir latife üzerinden soruşturma başlatılması yanlıştır "Kürt kadın" fıkrasıyla tepki çeken Rahmi Koç hakkında soruşturma

Otokoç Otomotiv, Koç Holding, Rahmi Koç, 3. Sayfa, İstanbul, Maltepe, Otokoç, Gündem, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Mr junker Mr junker:
    Yıllarca Karadeniz lilere temel fadime fıkrası yazıldı 1 kere şöyle bir olay olmadı , 0 0 Yanıtla
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