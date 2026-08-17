İran'dan Saldırgan Politika Açıklaması

Adı açıklanmayan bir İranlı yetkili, Tahran'ın savunmaya dayalı politikalardan "tamamen saldırgan" politikalara yönelme kararı aldığını açıkladı. Diplomasinin başarısız olması durumunda İran'ın "zamanında ve isabetli" bir saldırı düzenleyeceğini belirten yetkili, taraflar arasında imzalanan mutabakat zaptındaki şartları yerine getirmesi için İran'ın ABD'ye birkaç haftalık süre verdiğini açıkladı.

ABD-İran arasındaki kriz sürerken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. İngiltere merkezli haber ajansı Reuters'a konuşan adı açıklanmayan üst düzey bir İranlı yetkili, İran'ın savunmaya dayalı politikalardan "tamamen saldırgan" politikalara geçme kararı aldığını söyledi. Kararın ABD ile devam eden çatışmada kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasının önündeki engeller nedeniyle alındığını belirten yetkili, Tahran'ın gerilimi tırmandırmaya hazırlandığı mesajını verdi. Yetkili, "İran zorlu konularda kararlar vermeye ve bu yönde harekete geçmeye hazır olacaktır. İranlı oluşumlar, Hürmüz Boğazı ve daha geniş bölgelerde gerginliği artırmaya hazır olmalıdır" dedi.

Yetkili, diplomasinin başarısız olması halinde Tahran'ın ABD ordusunun bölgede sürdürdüğü ablukayı kırmak amacıyla "zamanında ve isabetli" bir saldırı düzenleyeceğini ifade etti.

"Washington'a birkaç haftalık süre verildi"

İranlı yetkili, taraflar arasında haziran ayında imzalanan ancak kısa sürede karşılıklı ihlaller nedeniyle askıya alındığı belirtilen mutabakat zaptındaki şartların yerine getirilmesi için Washington'a birkaç haftalık süre tanındığını söyledi. Yetkili, "İran tarafından belirlenen birkaç haftalık kısa süre içinde ABD, anlaşmanın bütün şartlarını yerine getirmelidir. Bu, ABD ile müzakerelerin devam etmesi için bir ön şarttır" ifadelerini kullandı.

Tahran yönetiminin belirlediği sürenin ABD ve Körfez bölgesindeki diğer ülkelere müzakerelerde arabuluculuk yapan ülkeler aracılığıyla iletileceği kaydedildi.

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptı

ABD ve İran, imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 60 gün süreyle geçici ateşkes ilan edilmesi konusunda uzlaşmaya varmıştı. Tarafların bu süreçte İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları, Tahran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğinin yeniden sağlanması gibi başlıkları kapsayan nihai bir barış anlaşması üzerinde çalışması bekleniyordu. Ancak Tahran yönetimi, mutabakat zaptının 5. maddesinin İran'a Hürmüz Boğazı'nı yönetme hakkı verdiğini savunurken, ABD yönetimi söz konusu ifadeleri reddetmişti. İran, Washington yönetimini Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemileri, İran ile koordinasyon halinde belirlenen güvenli güzergahlar yerine farklı rotalara yönlendirmekle suçlamış ve su yolunda yeni saldırılar düzenlemeye başlamıştı. Bunun üzerine çatışmalar geçici süreyle yeniden şiddetlenmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, ABD'nin ihlalleri nedeniyle anlaşmanın askıya alındığını açıklamıştı.