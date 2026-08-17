Beşiktaş\'ın kalesinde Nübel duvarı! Taraftarlar "Kaleci dediğin böyle olur?" demeden edemedi

Beşiktaş'ın yeni dönemdeki başarılı performansında Alexander Nübel önemli rol oynadı. Siyah-beyazlıların oynadığı 5 karşılaşmada Nübel'in kalesine toplam 17 isabetli şut geldi. Tecrübeli kaleci, 17 şutun tamamında gole izin vermedi.

Nübel'in 5 maçlık performansı şöyle:

Kalesine gelen isabetli şut: 17

Kurtarış: 17

Yediği gol: 0

BEŞİKTAŞ 5 MAÇTA GOL YEMEDİ

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş; Midtjylland'ı 1-0 ve 2-0, Hradec Kralove'yi iki maçta da 1-0, Eyüpspor'u ise 1-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar böylece Italiano dönemindeki ilk 5 maçını kazanırken kalesinde gol görmedi.

TARAFTARDAN NÜBEL'E ÖVGÜ

Alexander Nübel'in üst üste yaptığı kurtarışlar ve 5 maç sonunda kalesini gole kapatması Beşiktaş taraftarlarının da beğenisini topladı. Taraftarlar, Alman file bekçisinin performansı karşısında "Süper bir kaleci" yorumunu yaptı.