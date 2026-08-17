Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç - Son Dakika
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Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç

Samsun\'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç
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Trendyol Süper Lig'in 1. haftasının kapanış maçında Samsunspor ile Göztepe, 3-3 berabere kaldı. Bu karşılaşma toplam 6 golle ligin ilk haftasının en gollü maçı oldu.

Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

İLK YARIDA GOLLER ÜST ÜSTE

Mücadelenin 3. dakikasında Göztepe, yeni transferi Alex Matos'un golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Samsunspor, mücadelenin 30. dakikasında Marius Mouandilmadji'nin penaltıdan attığı golle skora denge getirdi. Baskısına devam eden kırmızı-beyazlılar, 43. dakikada Emre Kılınç'ın golüyle 2-1 öne geçti. 

Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç

6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN YOK

Göztepe, ikinci yarının 46. dakikasında Sinclair Armstrong ile skoru 2-2 yaptı. Karşılaşmanın 58. dakikasında Samsunsporlu Marius Mouandilmadji kullandığı penaltıyı bu kez gole çeviremedi. Hızlı hücumlar gerçekleştiren Göztepe, 65. dakikada Efkan Bekiroğlu'nun şık golüyle bir kez daha öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi. Maçta son sözü Samsunspor söyledi. Mücadelenin 90. dakikasında Celil Yüksel, doksana harika bir şut çıkararak takımına 1 puanı getiren golü attı.

Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç

İKİ TAKIM PUANLARI PAYLAŞTI

Bu sonuçla birlikte her iki takım da hanesine 1'er puanı yazdırdı. Ligin bir sonraki maç haftasında Samsunspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Göztepe ise Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

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Son Dakika Spor Samsun'da adına yakışır 6 gollü muhteşem maç - Son Dakika

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