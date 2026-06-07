İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar - Son Dakika
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İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar

İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel\'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
07.06.2026 11:02
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP'de yaşanan mutlak butlan tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tutuklanmasının toplumsal barışı ve huzuru bozacağını söyledi. YSK'nın mazbata verdiği bir genel başkanın mahkeme kararlarıyla görevden alınamayacağını savunan Dervişoğlu, siyasetin yönünü mahkemelerin değil millet iradesinin belirlemesi gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e verdiği röportajda CHP'de yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında işlem yapılacağı yönündeki iddialara değinen Dervişoğlu, "Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar. Umarım böyle bir adım atılmaz" ifadelerini kullandı.

"TÜRK MİLLETİ SABRININ SONUNA GELDİ"

Böyle bir girişimin toplumsal sonuçlar doğurabileceğini belirten Dervişoğlu, Türk milletinin uzun süredir büyük bir sabır gösterdiğini söyledi.

Dervişoğlu, "Bu, toplumsal barışı bozar. Türk milleti çok sabır gösterdi ve sabrın sonuna geldi. Millet, dün mahkum edilen Erdoğan'a nasıl hakkını iade ettiyse, bundan sonra da haksızlığa uğrayana hakkını iade edecektir" dedi.

"BU DEMOKRASİYE YÖNELMİŞ BİR DARBE GİRİŞİMİDİR"

Mutlak butlan tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, Yüksek Seçim Kurulu'nun mazbata verdiği bir genel başkanın yerel veya bölge mahkemeleri aracılığıyla görevden alınamayacağını savundu.

Dervişoğlu, "YSK'nın mazbata verdiği bir genel başkanı, yerel ve bölge mahkemeleri aracılığıyla koltuktan indiremezsiniz. Bu keyfilik demokrasimize yönelmiş bir darbe girişimidir" değerlendirmesinde bulundu.

"SİYASETİ MAHKEMELER DEĞİL, SANDIK BELİRLEMELİ"

Türkiye'de siyasetin yönünü yargı kararlarının değil millet iradesinin belirlemesi gerektiğini söyleyen Dervişoğlu, "Biz kayyum ya da vesayet demokrasisi istemiyoruz. Siyaseti mahkemelerin değil, sandığın belirlediği Türkiye istiyoruz. Saltanat değil, Cumhuriyet istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"DEVLETİN DERİNİ OLMAZ, HUKUKU OLUR"

Son dönemde gündeme gelen "devlet aklı" ve "derin devlet" tartışmalarına da değinen Dervişoğlu, hukukun üstünlüğüne vurgu yaptı.

Dervişoğlu, "Hukuksuzluğu, derin devlet imalarıyla beslemeye çalışmak ayıptır. Devletin derini olmaz, hukuku olur. Devletin aklı karanlıkta değil, kanunlarda aranır" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Yüksek Seçim Kurulu, Özgür Özel, İYİ Parti, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar - Son Dakika

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