Kastamonu'da Balıkçı Teknesine Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika
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Kastamonu'da Balıkçı Teknesine Saldırı: 4 Yaralı

Kastamonu\'da Balıkçı Teknesine Saldırı: 4 Yaralı
06.06.2026 06:21
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Kastamonu'daki balıkçı teknesine yapılan saldırıda yaralılara Sahil Güvenlik ekiplerinden müdahale edildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı balıkçı teknesinde yaralılara Sahil Güvenlik Komutanlığına ait gemide tahliye sırasında bir yaralıya göğüs tüpü takılırken, diğer yaralılarında pansuman ve stabilizasyonlarının sağlandığını söyledi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, Kırım'ın batısında, Sivastopol açıklarında saldırıya uğrayan Türk bayraklı "Duru 67" isimli balıkçı teknesindeki yaralıların durumları hakkında bilgilendirmede bulundu. Balıkçı teknesinden yapılan yardım çağrısı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığına ait TCGSG-96 gemisi, 4 doktor, 14 UMKE personeli, hemşire ve yardımcı sağlık personelinden oluşan toplam 18 kişilik uzman tıbbi ekiple harekete geçildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı gemisi, hayatını kaybeden balıkçının cenazesi ile yaralı balıkçılara 8 saat sonra ulaştı. Yaralılara uzman sağlık ekibi tarafından ilk müdahale ise gemide yapıldı.

Kastamonu Valiliği'nin koordinesinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Ukrayna-Türkiye arasındaki karasularda bir kaza olayı olduğu ihbarı Sahil Güvenlik Komutanlığımıza ulaşmış. Sahil Güvenliğimiz de 4 yaralı, 1 vefatın olduğunu belirterek olaya müdahale edeceklerini ve bizim de sağlık desteği vermemizi talep etti. Biz de hem Sahil Güvenlik Komutanlığımızın talebi üzerine hem de Valiliğimizin koordinesinde ekiplerimizi oluşturduk. Benimle beraber 5 hekim arkadaşımız,13 sağlık personelimiz ve burada lojistik için bekleyen arkadaşlarımızla beraber müdahale ettik. İnebolu'dan 12.30 sularında hareket edildi. Yaklaşık 7 buçuk saat sonra balıkçı teknesiyle temas sağladık. Kazazedeleri taşıyan balıkçı teknesiyle temas sağladık ve onlarla buluştuk. Yaralıları Sahil Güvenlik gemimize naklettik. 4 tane yaralımız vardı. Yaralılarımız şarapnel parçalarının tesiriyle yaralanmışlardı. Aramızda bir adli tıp uzmanı, 4 hekim arkadaş, diğer UMKE ve sağlık personel arkadaşlarımızla birlikte ilk müdahalelerini yaptık. Bir yaralımıza gemide operasyonla göğüs tüpü takıldı, diğer yaralıların pansuman ve stabilizasyonları sağlandı. Yaklaşık 6 saat dönüş yolculuğuyla hastalarımızı İnebolu'ya Sahil Güvenlik Komutanlığımızın konuşlandığı yere getirdik ve hastanelere sevk ettik. Burada bekleyen ambulanslarımızla hastalarımızı, İnebolu Devlet Hastanesi ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevklerini gerçekleştirdik. Hastalarımızdan ikisi nispeten durumu daha hafif, ikisinde daha ağır yaralanmalar var. Sonuçta travma hastaları, özellikle iki hastamızın hayati riski yoktur diyemeyiz ama genel manada riskler açısında daha güvenli. İlk müdahaleleri yapıldı, şu anda hastaneye nakillerini sağlamış olduk. Operasyonda 18 sağlık personeli görev aldı. Yine Sahil Güvenliğin tüm ekibiyle birlikte koordineli bir şekilde ayrıca İnebolu Limanında da AFAD Müdürlüğümüzün ekipleri operasyona katıldı. İnebolu Hastanemiz ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanemiz zaten yaralılarla ilgili hazırlığını yapmış durumdaydı. İnşallah sağ salim yaralılarımız da şifayla taburcu edecek duruma gelir. Ben hepimize geçmiş olsun diyorum" dedi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da Balıkçı Teknesine Saldırı: 4 Yaralı - Son Dakika

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