Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı

Karayazı\'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
06.06.2026 09:06
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.

Erzurum'un Karayazı ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

E.İ'nin (58) kullandığı 34 NHZ 027 plakalı hafif ticari araç, Aşağı İncesu mevkisinde yoldan çıkarak araziye devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Araçtaki H.M. (67) ve N.İ. (52) ile 2 yaşındaki Y.A.M. hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile D.Y. (31), L.M. (39) ve Z.P. (57) kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Karayazı, Erzurum, Trafik, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Karayazı'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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