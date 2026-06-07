Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van\'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
07.06.2026 11:47
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Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

İKİ OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Kaza, Van'ın Çaldıran ilçesinde Özalp yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda bulunan kişiler ağır şekilde yaralandı.

Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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Son Dakika Güncel Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • yol yolcu yol yolcu :
    bune biçim kaza? tam bir katliam nasıl olurda iki otomobil çarpışmasında 4 kişi ölür. şu direksiyona geçtiğinizde can taşıdığınızı unutmayın artık. ve kütle çekiminide hesap ederek lastiklerin tutunma gücüne göre araç kullanın.vefat edenlerin mekanları cennet olsun. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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