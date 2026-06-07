Van\'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Kaza, Van'ın Çaldıran ilçesinde Özalp yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından araçlarda bulunan kişiler ağır şekilde yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede 4 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan 2 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
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