İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi

ABD, tanker geçişini önlemek amacıyla Hürmüz Boğazı’na doğru fırlatılan 4 İran İHA’sı düşürmesinin ardından gece gerginlik zirve yaptı.

TANSİYON GECE YÜKSELDİ

Bölgedeki tırmanış, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun açıklamasına göre yerel saatle 01.30'da dört petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışması ve bu tankerlerden birinin hedef alınmasıyla tetiklendi. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), yaşanan bu hareketliliğin ardından Hürmüz Boğazı’na doğru fırlatılan dört adet İran yapımı tek yönlü saldırı insansız hava aracını (İHA) düşürdü.

ABD İKİ ADAYI VURDU

İHA'ların düşürülmesinden kısa bir süre sonra (yerel saatle 02.00 sularında) ABD, olası yeni saldırılara karşı önlem almak amacıyla Goruk (Sirik) ve Keşm adasında bulunan İran'a ait kıyı gözetleme radar tesislerini ve iletişim kulelerini hedef aldı. CENTCOM, günün ilerleyen saatlerinde bu radar tesislerine düzenlenen saldırıların görüntülerini kamuoyu ile paylaştı.

İRAN MİSİLLEME YAPTI

Kıyı tesislerinin vurulmasının ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hava ve Uzay Kuvvetleri'ne ait füzelerle misilleme saldırısı başlattı. Doğrudan ABD'nin bölgedeki varlığını hedef alan saldırıda, Kuveyt'teki Ali es-Salem Hava Üssü ve Bahreyn'deki Beşinci Filo Karargahı vuruldu.

Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yayımlanan bildiride, ABD ordusuna yönelik sert ifadeler kullanılarak atılan füzelerin Sirik ve Keşm Adası'na yapılan saldırılara doğrudan bir yanıt olduğu vurgulandı.

BAHREYN VE KUVEYT'TEN AÇIKLAMA

Bahreyn İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin yeni saldırılara hedef olduğu bildirildi. Halkın paniğe kapılmaması gerektiği vurgulanarak, "Herkese en yakın güvenli alana sığınma çağrısında bulunuyoruz" denildi. Saldırıların önlenip önlenmediği ve olası hasar durumu konusunda detaylı bilgi verilmedi.

Kuveyt ordusunda yapılan açıklamada ise, ülkeye yönelik yeni füze ve İHA saldırılarının yapıldığı belirtilerek, hava savunma sistemlerinin düşman unsurlara karşı devreye girdiği bildirildi. Halka paniğe kapılmama çağrısı yapılan açıklamada, "Duyulacak patlama sesleri düşman unsurları engelleme faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Herkesten ilgili makamların güvenlik talimatlarına uymalarını rica ediyoruz" denildi.

ABD'DEN AÇIKLAMA

Gerginliğin zirveye tırmanmasının ardından ABD ordusundan Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik son saldırılarla ilgili açıklama geldi.

ABD Merkez Komutanlığı’ndan (CENTCOM) yapılan açıklamada, saldırıların misilleme amacıyla İran tarafından gerçekleştirildiği doğrulanarak, "İran, CENTCOM’un Hürmüz Boğazı'na doğru fırlatılan 4 adet İran yapımı tek yönlü saldırı İHA’sını düşürmesinden saatler sonra Kuveyt ve Bahreyn'e doğru 7 balistik füze fırlattı" ifadeleri kullanıldı. İlk belirlemelere göre İran saldırılarının hasara yol açmadığı aktarılarak, "İlk değerlendirmeler, İran tarafından fırlatılan füzelerden 6’sının önlendiğini ve 7. füzenin hedefine ulaşamadığını göstermektedir. Şu an itibariyle ABD personeline zarar geldiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır ve İran'ın Bahreyn'deki ABD 5. Filo karargâhına hasar verdiği yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. CENTCOM’un teyakkuzda olduğu vurgulanan açıklamada, "Güçlerimiz, İran'ın sebepsiz saldırganlığına meşru müdafaa kapsamında yanıt vermeye devam edecek şekilde hazır durumda beklemektedir" ifadelerine yer verildi.

CENTCOM, ayrıca günün erken saatlerinde Goruk ve Keşm adasına düzenlenen ABD saldırılarının görüntülerini yayınladı.

TRUMP: İRAN'DAN ÇOK KISA SÜREDE AYRILACAĞIZ

Öte yandan ABD Başkanı Trump bu saldırılardan önca, Wisconsin eyaletinde tarım üretimi yapılan bölgeleri ziyaretinde yaptığı konuşmada, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Trump, ülkedeki ekonomik durumu düzeltmek için yola çıktıklarını ancak İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için bu ülkeye yönelik askeri eyleme başladıklarını savunarak bu durumun yakında sona ereceği mesajını verdi.

ABD Başkanı, "İran'dan çok kısa sürede ayrılacağız, ister bir anlaşma yoluyla isterse çok sert bir yöntemle olsun, her halükarda bu gerçekleşecek. Belki en sert yöntemler en kolay yol olabilir ama biz oradan çıkacağız." diye konuştu.

İran'ın nükleer silaha erişmesini engellemek zorunda olduklarını ve bunun için harekete geçtiklerini savunan Trump, "(İran) Nükleer bir tehdidi ortadan kaldırmak zorundaydık. Bunun olmasına izin veremezdik. Kimse bunun olmasını istemiyordu. Bu işi büyük ölçüde hallettik. Göreceksiniz, öyle ya da böyle bu iş bir şekilde sonuçlandı." değerlendirmesini yaptı.

Trump ayrıca, İran'la ilgili sürecin bitmesinin ardından ABD'deki enerji fiyatlarının kısa sürede düşeceğini savunarak Amerikalılardan biraz sabırlı olmalarını istedi.