BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var - Son Dakika
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BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var

BBP\'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici\'den mesaj var
07.06.2026 10:09
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Büyük Birlik Partisi (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı, "Bir Yürek, Bir Millet, Bir BÜYÜK BİRLİK" sloganıyla bugün gerçekleşiyor. Saat 10.30'da başlayacak olan kurultay öncesi bir çağrı yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici "Gelin hep birlikte yeni bir başlangıcın kapılarını açalım" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 13. Olağan Büyük Kurultayı bugün "Bir Yürek, Bir Millet, Bir BÜYÜK BİRLİK" sloganıyla gerçekleştirilecek. Kurultay öncesi açıklama yapan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partilileri ve vatandaşları kurultaya davet ederek "Gelin hep birlikte yeni bir başlangıcın kapılarını açalım" dedi.

BBP'DE KURULTAY HEYECANI

Büyük Birlik Partisi'nin 13. Olağan Büyük Kurultayı bugün gerçekleştirilecek. "Bir Yürek, Bir Millet, Bir BÜYÜK BİRLİK" mesajıyla düzenlenecek kurultay saat 10.30'da başlayacak.

Parti yönetimi ve teşkilatların yoğun katılım göstermesi beklenen kurultayda, BBP'nin gelecek döneme ilişkin hedefleri ve yol haritası da ele alınacak.

DESTİCİ'DEN DAVET MESAJI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, kurultay öncesinde partisinin sosyal medya hesabından yayımladığı video mesajla partililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

Destici, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kıymetli dava ve yol arkadaşlarım, aziz vatandaşlarım; gerçekleştireceğimiz Büyük Birlik Partisi Büyük Kurultayı'nda sizlerle birlikte olmaktan onur duyacağız. Bu kurultay sadece bir teşkilat buluşması değil, Türkiye'nin geleceğine dair iddiamızı yeniden ortaya koyacağımız iktidar yürüyüşümüzün başlangıç noktasıdır."

"İKTİDAR YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN BAŞLANGIÇ NOKTASI"

Kurultayın parti açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Destici, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Destici, "Birliğimizi büyütmek, davamızı güçlendirmek ve milletimizin umudunu yükseltmek için hepinizi büyük kurultayımıza davet ediyorum. Gelin hep birlikte yeni bir başlangıcın kapılarını açalım" ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var - Son Dakika

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