Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü

07.06.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin tanınan simalarından Rambo Okan, Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'yi alnından öptü. Hakan Safi'ye desteğini açıklayan Rambo Okan, "Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün merakla beklenen olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemi büyük bir heyecanla başladı. Sarı-lacivertli camianın geleceğini belirleyecek tarihi kongrede, oy kullanma alanında dikkat çeken ve yüzleri güldüren anlar yaşandı.

RAMBO OKAN'DAN HAKAN SAFİ'YE ÖPÜCÜKLÜ DESTEK

Fenerbahçe tribünlerinin ve camianın en tanınan, nevi şahsına münhasır simalarından biri olan "Rambo Okan" lakaplı Okan Güler, kongre alanında başkan adayı Hakan Safi ile bir araya geldi. Hakan Safi’ye olan sevgisini ve desteğini coşkulu bir şekilde dile getiren Rambo Okan, Safi’yi alnından öperek "Hakan abi, başkan oldun sen oldun. İlan ettim seni!" sözlerini sarf etti. 

OY VERME İŞLEMİ 17.00'DE BİTECEK

Sarı-lacivertli kulübün yeni başkanı ile yönetim kurulunu belirleyecek genel kurulda üyeler, toplam 45 sandıkta oylarını verecek. Genel kurul üyeleri başkan adaylarından Aziz Yıldırım için sarı, Hakan Safi için ise beyaz renkte basılan oy pusulalarını kullanacak. Oy verme işlemi, saat 17.00'de son bulacak.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, Hakan Safi, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı
Can Polat’ın taziyesinde ortalık fena karıştı Engin Polat istenmedi, kavga çıktı Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
09:49
Belçika’da olay görüntü Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Belçika'da olay görüntü! Bir grup göçmen otobüsteki genci öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:06:52. #7.12#
SON DAKİKA: Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.