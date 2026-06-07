Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu - Son Dakika
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Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu

Bitcoin\'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
07.06.2026 10:38
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Kripto para piyasalarında satış baskısının artmasıyla Bitcoin yaklaşık iki yıl sonra yeniden 60 bin doların altına gerileyerek 59 bin 110 doları gördü. Son bir haftada yüzde 18'e yakın değer kaybeden Bitcoin'deki düşüş altcoinleri de vurdu. Ethereum, Solana, XRP ve Dogecoin çift haneli kayıplar yaşarken, son 24 saatte Bitcoin'de 800 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi.

Kripto para piyasalarında son dönemin en sert satış dalgalarından biri yaşanıyor. Lider kripto para birimi Bitcoin, kritik öneme sahip 60 bin dolar seviyesinin altına sarkarak 59 bin 110 dolara kadar düştü.

Bu seviye, Bitcoin için Ekim 2024'ten bu yana görülen en düşük fiyat olarak kayıtlara geçti. Piyasadaki sert satışlar yatırımcıların risk iştahını azaltırken, kripto varlıklarda panik havası oluştu.

ALTCOİNLERDE KAYIPLAR ÇİFT HANEYİ AŞTI

Bitcoin'deki düşüş altcoin piyasasını da derinden etkiledi. Son bir haftada Bitcoin yaklaşık yüzde 18 değer kaybederken, Ethereum yüzde 21 geriledi.

Aynı dönemde Solana yüzde 21,5, XRP yüzde 16,8, Dogecoin yüzde 17,9, BNB yüzde 10,5 ve Tron yüzde 6,5 oranında düşüş yaşadı. Kripto para piyasasının toplam değeri de milyarlarca dolar eridi.

800 MİLYON DOLARLIK POZİSYON SİLİNDİ

Sert satışlar vadeli işlem piyasalarında da büyük tasfiyelere yol açtı. Son 24 saat içerisinde yalnızca Bitcoin'de 800 milyon doların üzerinde pozisyon tasfiye edildi.

Tasfiye edilen işlemlerin büyük bölümünü yükseliş beklentisiyle açılan uzun pozisyonlar oluşturdu. Fiyatlardaki ani düşüş nedeniyle çok sayıda yatırımcı pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldı.

ETF ÇIKIŞLARI SATIŞLARI HIZLANDIRDI

Analistler, düşüşün temel nedenlerinden biri olarak ABD'de işlem gören spot Bitcoin ETF'lerinden yaşanan yoğun para çıkışlarını gösteriyor.

Yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşmasıyla birlikte fonlardan çıkan sermaye miktarının arttığı belirtilirken, bu durumun piyasa üzerindeki satış baskısını daha da güçlendirdiği ifade ediliyor.

KURUMSAL SATIŞ SİNYALLERİ ENDİŞE YARATTI

Piyasadaki olumsuz havayı artıran bir diğer gelişme ise yüksek miktarda Bitcoin rezervine sahip kurumsal bir şirketin satış planına ilişkin açıklaması oldu.

Kurumsal yatırımcılardan gelen bu sinyaller, yatırımcıların satış yönlü işlemlerini artırmasına neden olurken piyasalardaki tedirginliği de yükseltti.

GÖZLER YENİ DESTEK SEVİYELERİNDE

Uzmanlar, Bitcoin'in 60 bin doların altında kalıcı olup olmayacağının kısa vadeli görünüm açısından kritik önem taşıdığını belirtiyor.

Satış baskısının devam etmesi halinde daha düşük destek seviyelerinin test edilebileceğini ifade eden analistler, yatırımcıların önümüzdeki günlerde gelecek makroekonomik verileri ve ETF hareketlerini yakından takip ettiğini vurguluyor.

Ethereum, Bitcoin, Ekonomi, Solana, Piyasa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu - Son Dakika

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