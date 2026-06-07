Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika
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Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

07.06.2026 13:22
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Çeşme'deki silahlı saldırıda hayatını kaybeden Can Polat'ın ölümüne ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İzmir'in Çeşme ilçesinde otelin önünde silahlı saldırıya uğrayan Can Polat'ın hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli, İstanbul'da adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstihbarat Şube Müdürlüğüyle müşterek yürütülen çalışmalar kapsamında 3 Haziran'daki "kasten öldürme" olayını gerçekleştiren ve keşif faaliyetinde bulunan 2 şüpheli, eylemde kullanılan otomatik tabancayla birlikte İzmir'de yakalandı.

Çalışmalar kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen operasyonlarda ise tetikçiyle birlikte hareket ettiği ve silahı temin ettiği belirlenen 2 şüpheli daha gözaltına alınırken aramalarda otomatik tabanca ele geçirildi.

Polis ekiplerince yakalanan toplam 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin adliyedeki işlemleri sürüyor.

Olay

Alaçatı Mahallesi 13003 Sokak'taki bir otelin önünde, 3 Haziran'daki silahlı saldırıda yaralanan Can Polat, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Öldürülen kişinin kamuoyunca tanınan Dilan-Engin Polat çiftinin yakını olduğu öğrenilmişti.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca söz konusu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmişti.

Kaynak: AA

Can Polat, Güvenlik, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Çeşme, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çeşme'de Silahlı Saldırı: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi - Son Dakika

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