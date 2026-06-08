Sahte 50 dolarlarla ATM\'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı

İstanbul'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar zarara neden olduğu tespit edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM'lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.