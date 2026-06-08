Sahte 50 dolarlarla ATM'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sahte 50 dolarlarla ATM'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı

Sahte 50 dolarlarla ATM\'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı
08.06.2026 08:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek 102 bin 750 dolar zarara yol açan 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'ler aracılığıyla sisteme dahil ederek haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin bu yöntemle 102 bin 750 dolar zarara neden olduğu tespit edildi.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA BAŞLATTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sahte döviz kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık banknotları banka ATM'leri aracılığıyla sisteme dahil ettikleri, ardından farklı banka ATM'lerinden dövizi Türk lirası olarak çekip haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çok sayıda işlem gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 102 bin 750 dolar tutarında zarara neden oldukları saptandı. Çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Operasyon, Güvenlik, 3. Sayfa, İstanbul, Ekonomi, Güncel, ATM, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sahte 50 dolarlarla ATM'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kimsenin bilmediği meslek Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar Kimsenin bilmediği meslek! Neredeyse Cumhurbaşkanı kadar kazanıyorlar
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye’yi savunuyor Bilal Erdoğan: Gençler Terörsüz Türkiye'yi savunuyor
MİT Başkanı İbrahim Kalın 12’nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı MİT Başkanı İbrahim Kalın 12'nci Genç Türkiye Forumu’na katıldı
Polis memuru evinde ölü bulundu Polis memuru evinde ölü bulundu
Galatasaray’da 4 yeni imza birden Galatasaray'da 4 yeni imza birden

08:53
İran’dan jet misilleme Devrim Muhafızları İsrail’deki 2 hava üssünü hedef aldı
İran'dan jet misilleme! Devrim Muhafızları İsrail'deki 2 hava üssünü hedef aldı
08:51
Aziz Yıldırım’a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca’dan
Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan
08:41
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
Yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım ilk bombayı dün gece patlattı
08:12
Filipinler’deki 7,8’lik deprem kamerada Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
Filipinler'deki 7,8'lik deprem kamerada! Onlarca öğrenci kabusu yaşadı
06:38
Filipinler’de 7,8 büyüklüğünde deprem 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
Filipinler'de 7,8 büyüklüğünde deprem! 3 ülke için tsunami uyarısı yapıldı
06:20
İsrail’den İran’a misilleme Trump’ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
İsrail'den İran'a misilleme! Trump'ın uyarısını dinlemeyip 4 kenti vurdular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 09:08:39. #.0.4#
SON DAKİKA: Sahte 50 dolarlarla ATM'den 102 bin dolar vurgun: 9 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.