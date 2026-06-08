Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan - Son Dakika
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Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan

Aziz Yıldırım\'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca\'dan
08.06.2026 08:51
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Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Fenerbahçe'de yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım için dikkat çeken bir tebrik mesajı yayımladı.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda rakibi Hakan Safi'yi geride bırakarak yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım'a tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Aziz Yıldırım'ı tebrik etti. Ünlü, mesajında Aziz Yıldırım'ın geçmişte FETÖ ile mücadele eden isimlerden biri olduğunu vurguladı.

Ahmet Mahmut Ünlü paylaşımında, "Fenerbahçe seçimlerini üstün bir farkla kazanan Aziz Başkanımızı canıgönülden tebrik ediyor, FETÖ'yü en önce çözenlerden, onunla savaşanlardan ve bizimle birlikte onun gadrine uğrayanlardan biri olan kıymetli başkanımıza sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan

"DEVLETİMİZİN DAİMA YANINDA DURDU"

Ünlü, mesajının devamında Aziz Yıldırım'ın zor dönemlerde devletin yanında durduğunu belirterek, "Yılmayıp, baş eğmeyip, zulme karşı direnerek devletimizin daima yanında duran kıymetli başkanımıza kalan ömründe sağlık ve huzur diliyorum" dedi.

"SEN İSMİN GİBİ DAİMA AZİZ OLASIN"

Paylaşımının sonunda Aziz Yıldırım'a seslenen Ahmet Mahmut Ünlü, "Aziz Başkanım, sen ismin gibi daima aziz olasın" ifadelerini kullandı.

TEBRİK MESAJLARI SÜRÜYOR

8 yıl 4 gün sonra yeniden Fenerbahçe başkanlığına seçilen Aziz Yıldırım için spor, siyaset ve iş dünyasından birçok isimden tebrik mesajları gelmeye devam ediyor.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'a ilk tebrik Cübbeli Ahmet Hoca'dan - Son Dakika

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