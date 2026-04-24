Bu sefer balık değil tosun yakaladılar

Elazığ’ın Palu ilçesinde Murat Nehri’ne girerek bir adacıkta mahsur kalan tosun, balıkçıların zamanında müdahalesiyle kurtarıldı.

AKINTIYLA ADACIKTA MAHSUR KALDI

Olay, Palu ilçesinde Murat Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir besiciye ait tosun bilinmeyen bir nedenle yayladan nehre doğru koştu. Suya giren hayvan, akıntının etkisiyle nehrin ortasındaki adacığa çıkarak mahsur kaldı.

KELEKLE KURTARMA OPERASYONU

Durumu fark eden çevre sakinleri, bölgede uzun yıllardır balıkçılık yapan Memet Şekerci ve arkadaşlarından yardım istedi. Şekerci ve ekibi, bölgeye özgü “kelek” adı verilen şişme bot ve sallarla adaya ulaştı. Yoğun çaba sonucu tosun güvenli şekilde keleğe bağlanarak kıyıya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan tosunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayvan, kıyıda bekleyen sahibine teslim edildi.