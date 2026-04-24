Bu sefer balık değil tosun yakaladılar

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 12:39  Güncelleme: 12:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ'ın Palu ilçesinde Murat Nehri'ne giren ve bir adada mahsur kalan tosun, balıkçı Memet Şekerci ve arkadaşları tarafından kelek yardımıyla kurtarıldı.

AKINTIYLA ADACIKTA MAHSUR KALDI

Olay, Palu ilçesinde Murat Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir besiciye ait tosun bilinmeyen bir nedenle yayladan nehre doğru koştu. Suya giren hayvan, akıntının etkisiyle nehrin ortasındaki adacığa çıkarak mahsur kaldı.

KELEKLE KURTARMA OPERASYONU

Durumu fark eden çevre sakinleri, bölgede uzun yıllardır balıkçılık yapan Memet Şekerci ve arkadaşlarından yardım istedi. Şekerci ve ekibi, bölgeye özgü “kelek” adı verilen şişme bot ve sallarla adaya ulaştı. Yoğun çaba sonucu tosun güvenli şekilde keleğe bağlanarak kıyıya çıkarıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Kurtarılan tosunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hayvan, kıyıda bekleyen sahibine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Murat Nehri, Elazığ, Palu

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 13:34:52. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.