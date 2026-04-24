ABD basınından çarpıcı iddia: İran savaşında kritik silah stokları ciddi şekilde azaldı

ABD/İsrail- İran Savaşı’nda ABD’nin kritik silah stoklarının ciddi şekilde azaldığı ve Pentagon’un Orta Doğu’daki askeri varlığı güçlendirme çabasının Rusya ve Çin gibi rakiplere karşı hazırlık seviyesini düşürdüğü öne sürüldü.

BİNLERCE FÜZE KULLANILDI İDDİASI

New York Times’ın kaynaklara dayandırdığı habere göre, savaşın başlamasından bu yana ABD ordusunun Çin’e karşı olası bir senaryo için geliştirilen yaklaşık 1100 uzun menzilli seyir füzesini tükettiği iddia edildi. Bu sayının mevcut stoklara neredeyse eşit olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca ABD’nin 1000’den fazla Tomahawk seyir füzesi, 1200’den fazla Patriot ve 1000’den fazla Precision Strike ile ATACMS füzesi kullandığı ileri sürüldü.

“ENDİŞE VERİCİ DERECEDE DÜŞÜK”

ABD’li yetkililerin mühimmat stoklarını “endişe verici derecede düşük” olarak değerlendirdiği aktarılırken, savaşın yalnızca ilk iki gününde 5,6 milyar dolarlık mühimmat kullanıldığı bilgisi paylaşıldı.

ORTA DOĞU’YA KAYDIRMA RİSK YARATIYOR

ABD’nin Asya ve Avrupa’dan Orta Doğu’ya yoğun şekilde silah ve teçhizat sevk ettiği, bu nedenle üretimi artırma yolları aradığı belirtildi. Pentagon’un bölgedeki askeri varlığını güçlendirme çabasının, Çin ve Rusya’ya karşı hazırlığı zayıflattığı iddia edildi.

SAVAŞIN MALİYETİ MİLYARLARCA DOLAR

Amerikan Girişim Enstitüsü ve Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezine göre savaşın toplam maliyetinin 28 ila 35 milyar dolar arasında olduğu ve günlük maliyetin yaklaşık 1 milyar dolara yaklaştığı ifade edildi.

TAYVAN SENARYOSU TARTIŞMA KONUSU

Wall Street Journal’a göre, ABD’nin İran’a karşı savaşta tükettiği mühimmat nedeniyle Çin’e karşı olası bir Tayvan senaryosunda planlarını uygulama kapasitesinin zayıfladığı değerlendiriliyor.

ABD’nin füze stoklarını eski seviyesine getirmesinin 1 ila 4 yıl sürebileceği, mevcut açığın ise savaş öncesine göre daha da derinleştiği öne sürüldü.

DÜŞÜK MALİYETLİ SİLAH UYARISI

Haberde, düşük maliyetli silah üretiminin stok yenilemeyi hızlandırabileceği ancak bunun ABD askerlerini daha fazla risk altına sokabileceği uyarısı da yer aldı.