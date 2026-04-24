Balıkçı denizde boğulan koyunu görünce şaşkına döndü

Trabzon’un Of ilçesi açıklarında balık avına çıkan bir kişi, denizde hareketsiz duran bir hayvan fark etti. İlk bakışta ne olduğunu anlayamayan balıkçı, yaklaştığında hayvanın boğulmuş bir koyun olduğunu gördü.
Görüntülerde deniz yüzeyinde sürüklenen hayvana yaklaşan balıkçının, koyun olduğunu fark ettiği anlar yer aldı. Hayvanın suda boğularak hayatını kaybettiği anlaşıldı.
O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, balıkçının "En sonunda bunu da gördük" notuyla paylaştığı görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.
