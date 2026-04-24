Şehit çocuğunun talebi belediye başkanını duygulandırdı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

23 Nisan münasebetiyle koltuğunu miniklere emanet eden Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, şehit çocuğunun talebi karşısında duygulandı. Yeni yapılan spor kompleksinde yüzme salonu yapılmasını isteyen şehit çocuğu "Oraya babamın adının verilmesini istiyorum" dedi. Başkan Tombaş ise bu talebe "Şehidimizin emaneti ve onun isteği başımızın üstünde yeri var. Biz şehidimizin ismini Battalgazi Mahallesi'ndeki projeye vereceğiz inşallah" karşılığını verdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Sultanbeyli’de coşkuyla kutlandı. Belediye Meclisi’nde çocuklarla bir araya gelen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş daha sonra öğrencileri makamda ağırladı.

"O SALONA BABAMIN ADININ VERİLMESİNİ İSTİYORUM"

Başkanlık makamı koltuğuna, 4. sınıf öğrencisi Serhan Eymen Çelik oturdu. Şehit Üsteğmen Rahim Çelik’in oğlu olan Serhan Eymen, ilçeye yüzme salonu kazandırılmasını ve bu tesisin babasının adını taşımasını istedi. Serhan Eymen Çelik, "Yüzme salonu olsun istiyorum. O yüzme salonunun isminin de babamın adının verilmesini istiyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN TOMBAŞ KAYITSIZ KALMADI

Talep karşısında duygu dolu anlar yaşayan Başkan Ali Tombaş, “Şehidimizin emaneti ve onun isteği başımızın üstünde yeri var. Battalgazi’de kapsamlı bir spor kompleksi inşa ediyoruz. Bu tesisimizde, aziz şehidinizin hatırasını yaşatacağız inşallah" diyerek söz konusu teklifin belediye meclisine iletilmek üzere gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:26:49.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.