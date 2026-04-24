Bak sen şu işe! Bankadan engelli maaşını alınca bir anda iyileşti

Arjantin’de kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Bankadan engelli maaşını alan bir kişinin, işlem sonrası yürüyerek uzaklaştığı anlar dikkat çekti.

KAMERALARA YANSIYAN ANLAR

Görüntülerde, bankaya engelli gibi hareket ederek gelen kişinin, maaşını aldıktan sonra daha rahat bir şekilde yürüdüğü görülüyor. Bu anlar kısa sürede geniş kitlelere ulaştı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Olayın ardından sosyal medya kullanıcıları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar durumu “sahte engellilik” olarak değerlendirirken, bazıları ise görüntülerin yanıltıcı olabileceğini ve kişinin sağlık durumunun bilinmediğini savundu.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Görüntülerin detayları ve kişinin durumu hakkında net bilgi bulunmuyor.