Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi

Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
26.04.2026 11:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Haber Videosu

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı yemekteki saldırı sonrası tahliye anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda önce Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in, ardından Donald Trump’ın gizli servis eşliğinde salondan çıkarıldığı görüldü. Trump’ın çıkış sırasında kısa süreli sendelediği dikkat çekti. Silah sesleri sonrası yaşanan panik anları ve hızlı tahliye süreci kameralara yansıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı sonrası tahliye anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Videoda, salonda yaşanan panik sırasında üst düzey isimlerin nasıl dışarı çıkarıldığı net şekilde görüldü.

ÖNCE VANCE TAHLİYE EDİLDİ

Görüntülere göre, silah seslerinin ardından güvenlik ekipleri hızla harekete geçti. İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance’in koruma çemberi eşliğinde salondan çıkarıldığı görüldü.

TRUMP APAR TOPAR DIŞARI ÇIKARILDI

Vance’in ardından Donald Trump’ın da gizli servis ajanları tarafından çevrelenerek hızla salondan çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı. Trump’ın çıkış sırasında kısa süreli bir sendeleme yaşadığı dikkat çekti.

PANİK VE HIZLI MÜDAHALE

Görüntülerde güvenlik ekiplerinin koordineli şekilde hareket ettiği, salondaki kalabalığın ise panik içinde olduğu görüldü. Tahliyenin saniyeler içinde gerçekleşmesi olası bir faciayı önledi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili inceleme sürerken, ortaya çıkan görüntüler saldırı anındaki güvenlik refleksini ve tahliye sürecini gözler önüne serdi.

Donald Trump, Son Dakika

Son Dakika Donald Trump Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi
Kadıköy’de 12 mekana baskın 107 kişiye gözaltı kararı verildi Kadıköy'de 12 mekana baskın! 107 kişiye gözaltı kararı verildi
Yunanistan ve Fransa’nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya’dan tehdit: Vururuz Yunanistan ve Fransa'nın Türkiye karşıtı hamlesine Rusya'dan tehdit: Vururuz
Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı Mamdani haddini aştı: Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef aldı

11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
10:29
Trump’ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
09:03
Hac yolunda hayatını kaybetti
Hac yolunda hayatını kaybetti
08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 11:28:41. #7.13#
SON DAKİKA: Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.