Hacca gitmek için çıktığı yolda geçirdiği kazada hayatını kaybetti

26.04.2026 09:03  Güncelleme: 09:07
Aksaray'da hacca gitmek için yola çıkan ve devrilen tır kazasında yardım etmek için yola duran araca arkadan çarpan otomobilde bulunan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza sabah saat 04.30 sıralarında Aksaray - Konya Karayolu 18. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki 42 AKK 368 plakalı Mercedes marka hayvan yemi yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi. Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki 06 FRZ 429 plakalı Citröen marka araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu. Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki 68 AAY 367 plakalı Toyota marka otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı. İlk kazada tır sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan Toyota marka araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir (65) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - AKSARAY

Kaynak: İHA

