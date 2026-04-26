Trump\'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği’ndeki silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Saldırganın kimliği ve etkinliğe nasıl girdiğine dair çarpıcı detaylar paylaşıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Washington DC Emniyet Müdürü Jeffrey Carroll, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kaliforniya’nın Torrance kentinden gelen 31 yaşındaki öğretmen Cole Allen olduğunu açıkladı. Allen’ın etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton’a misafir olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

SİLAHLARLA ETKİNLİĞE GİRDİ

Polis yetkilileri, Allen’ın etkinliğe pompalı tüfek, tabanca ve birden fazla bıçakla geldiğini belirtti. Görgü tanıkları ise saldırganın, güvenlik kontrolünün zayıf olduğu iddia edilen geçici bir alandan çıkarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Söz konusu alanda içecek servis arabalarının bulunduğu ve denetimin yetersiz olduğu öne sürüldü.

SALDIRGAN HAYATTA, NEDENİ BELİRSİZ

Olay sonrası etkisiz hale getirilen Allen’ın hayatta olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıyı hangi motivasyonla gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı.

BAĞIŞ DETAYI GÜNDEM OLDU

Öte yandan ABD basınında yer alan iddialara göre Allen’ın geçen yıl Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Bu bilgi, saldırganın geçmişine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

AİLE BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganın kız kardeşi Avriana Allen’ın, California merkezli haber kuruluşu CalMatters’ta yazılım geliştirici olarak çalıştığı ve seçmen rehberleri hazırlayan ekipte yer aldığı öğrenildi. Avriana Allen’ın kısa süre önce işten çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, güvenlik zafiyeti iddiaları da inceleme altına alındı.