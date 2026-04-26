Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
26.04.2026 10:29
Trump\'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış
Trump’ın katıldığı yemekteki silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Saldırganın 31 yaşındaki öğretmen Cole Allen olduğu, etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırdığı ve pompalı tüfek, tabanca ile bıçaklarla içeri girdiği açıklandı. Allen’ın geçen yıl Kamala Harris’in kampanyasına bağış yaptığı ortaya çıkarken, saldırganın güvenlik kontrolünün zayıf olduğu bir alandan çıkarak eylemi gerçekleştirdiği iddiaları dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği Yemeği’ndeki silahlı saldırıya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıktı. Saldırganın kimliği ve etkinliğe nasıl girdiğine dair çarpıcı detaylar paylaşıldı.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Washington DC Emniyet Müdürü Jeffrey Carroll, saldırıyı gerçekleştiren kişinin Kaliforniya’nın Torrance kentinden gelen 31 yaşındaki öğretmen Cole Allen olduğunu açıkladı. Allen’ın etkinliğin düzenlendiği Washington Hilton’a misafir olarak kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

SİLAHLARLA ETKİNLİĞE GİRDİ

Polis yetkilileri, Allen’ın etkinliğe pompalı tüfek, tabanca ve birden fazla bıçakla geldiğini belirtti. Görgü tanıkları ise saldırganın, güvenlik kontrolünün zayıf olduğu iddia edilen geçici bir alandan çıkarak saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etti. Söz konusu alanda içecek servis arabalarının bulunduğu ve denetimin yetersiz olduğu öne sürüldü.

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

SALDIRGAN HAYATTA, NEDENİ BELİRSİZ

Olay sonrası etkisiz hale getirilen Allen’ın hayatta olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Saldırıyı hangi motivasyonla gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

BAĞIŞ DETAYI GÜNDEM OLDU

Öte yandan ABD basınında yer alan iddialara göre Allen’ın geçen yıl Kamala Harris’in başkanlık kampanyasına 25 dolar bağış yaptığı ortaya çıktı. Bu bilgi, saldırganın geçmişine ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

AİLE BAĞLANTISI DİKKAT ÇEKTİ

Saldırganın kız kardeşi Avriana Allen’ın, California merkezli haber kuruluşu CalMatters’ta yazılım geliştirici olarak çalıştığı ve seçmen rehberleri hazırlayan ekipte yer aldığı öğrenildi. Avriana Allen’ın kısa süre önce işten çıkarıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yetkililer saldırının tüm yönleriyle araştırıldığını belirtirken, güvenlik zafiyeti iddiaları da inceleme altına alındı.

Son Dakika ABD Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Eyup BAYDERE Eyup BAYDERE:
    Beceriksiz 17 0 Yanıtla
  • batu AKCAN batu AKCAN:
    İyi kurgulanamamış bir hollywod filmi daha... 11 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
11:10
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
Saldırı sırasında çarpıcı görüntü! Önce Vance çıkarıldı, Trump tahliye edilirken sendeledi
10:48
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
Saldırgandan ilk ifade: Hedefim Trump yönetimiydi
10:16
Netanyahu: Trump’a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
09:03
Hac yolunda hayatını kaybetti
Hac yolunda hayatını kaybetti
08:59
“Midemi aldırdım“ deyince yanlış anlaşıldı İşte Bergüzar Korel’in 20 kilo verdiği sırrı
"Midemi aldırdım" deyince yanlış anlaşıldı! İşte Bergüzar Korel'in 20 kilo verdiği sırrı
08:30
Uşak’ta görev başındaki polislere ateş açıldı Yaralılar var
Uşak'ta görev başındaki polislere ateş açıldı! Yaralılar var
08:12
Bingöl’de 4.4 büyüklüğünde deprem
Bingöl'de 4.4 büyüklüğünde deprem
08:04
Trabzon’daki boks maçında büyük kavga Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
Trabzon'daki boks maçında büyük kavga! Ringe onlarca kişi girdi, yumruklar havda uçuştu
07:41
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan Trump fotoğrafını paylaştı
İşte yemeği kana bulamak isteyen saldırgan! Trump fotoğrafını paylaştı
07:21
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
Yemekteki saldırının görüntüleri ortaya çıktı! Trump’ı apar topar salondan çıkardılar
07:04
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı Gizli servis anında müdahale etti
Trump’ın yemeğinde silahlı saldırı! Gizli servis anında müdahale etti
SON DAKİKA: Trump'ın yemeğindeki saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar! Etkinliğe misafir olarak kayıt yaptırmış - Son Dakika
