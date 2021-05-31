Son Dakika Yangın Haberleri

15:10 Çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde psikolojik rahatsızlığı bulunan bir vatandaşın yaşadığı evde yangın çıktı.

15:08 Yüz Yüze Eğitimin İlk Dersi "Afet Eğitimi" Oldu 1 Haziran itibariyle uygulanmaya başlanan kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte ilkokullarda da yüz yüze eğitimler başladı.

15:03 'YAKMADAN DURAMIYORUM' DEMİŞTİ, BİR BİNAYI DAHA YAKTI ANTALYA'da 11 kez yangın çıkarmaktan suç kaydı bulunan Serdar Urgan (39), bu kez iki katlı metruk binayı yakmaktan gözaltına alındı.

14:48 12. kez bina yaktı! Yangın bağımlısı adam "Yakmadan duramıyorum" dedi Antalya'da 11 kez yangın çıkarmaktan suç kaydı bulunan 39 yaşındaki Serdar Urgan, bu kez iki katlı metruk binayı yakmaktan ekiplerce gözaltına alındı. Urgan, önceki ifadelerinde "Yakmadan duramıyorum. Ne yapayım?" demişti.

14:25 2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı 2 katlı metruk bina 1 haftada 3 kez yandı Antalya'da iki katlı metruk binada 1 hafta içinde 3 kez yangın çıktı.

14:18 Son Dakika | Gönüllü itfaiyeci başvuruları başladı Edinilen son dakika haberine göre Yalova'nın Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, "Gönüllü İtfaiyecilik Projesi" çalışmalarına start aldı.

13:57 Antalya'da metruk bina bir haftada 3 kez yandı Antalya'da iki katlı metruk binada bir hafta içinde 3 kez yangın çıktı.

13:23 İran'da askeri üste kaza: 2 pilot öldü İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde bir askeri hava üssünde meydana gelen kazada 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.

13:12 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısında konuştu: (3) MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Yargı reformlarının konuşulduğu, dördüncü yargı paketinin gündeme geldiği bir dönemde FETÖ ve PKK'yı kapsamına alan adli süreçlerin bitirilmesi, kimin suçlu kimin masum olduğunun tayin ve tefriki süratle temin edilmelidir.

13:06 TAMGAKUT üyelerine AFAD eğitimi TAMGAKUT üyelerine AFAD eğitimi Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği Doğu Anadolu Bölge ve İl Temsilciliği tarafından Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortaklaşa eğitim semineri düzenlendi.

12:53 Esed rejimi, saldırılarıyla İdlib'deki halkın "ekmek tarlasını" ateşe veriyor MEHMET BURAK KARACAOĞLU/AHMET KARAAHMET - Beşşar Esed rejimi Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illeri kırsalındaki ekili tarlaları hedef alıp çiftçilerin mahsullerini yakarak hasat etmesini engelliyor.

12:40 Son dakika haberi: Ortaköy'de ofiste yangın paniği Son dakika habere göre Beşiktaş'ta iki katlı bir binanın ikinci katında bulunan ofiste yangın çıktı.

11:59 Son dakika haber! Yangında kurtarılan kediyi İzmir itfaiyesi sahiplendi Son dakika gündem haberi... İzmir'de yangından kurtarıldıktan sonra sahibinin alamayacağını bildirdiği kedinin bakımını itfaiyeciler üstlendi.

11:57 Bahçeli, MHP TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) MHP Gene Başkanı Devlet Bahçeli, "Biden'in dümen suyuna giren, gazına gelen, kanlı teknesine binen Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, erken seçim isteği sahibinin sesi, melanetin sözüdür.

11:57 Yeni Zelanda'da "yüzyılda bir görülen sel" felaketi Yeni Zelanda'da şiddetli yağışların yüzyılda bir görülen seviyede sele yola açması sonucu binden fazla ev elektriksiz kalırken, eğitime ara verildi.

11:21 Menteşe'de seyir halindeki araç alev aldı Muğla'nın Menteşe İlçesinde seyir halindeyken alev alan araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11:19 Kahramanmaraş'ta buğday tarlası yandı Kahramanmaraş'ta buğday tarlasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

11:13 İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu İplik fabrikasının pamuk deposu alevlere teslim oldu Denizli'de bir iplik fabrikasına ait pamuk deposunda sabah saatlerinde yangın çıktı.

11:10 Adana'da yas ve matem danışmanlığı hizmeti Adana Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'Yas ve Matem Danışmanlığı Projesi' ile kentte deprem, salgın, yangın, gibi olaylarda ailesinden birini kaybetmiş kişilere ve şehit yakınlarına psikolojik destek verilecek.

10:50 ERZURUM AFAD'DAN TAMGA ÜYELERİNE AFET EĞİTİMİ ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, gönüllü hareketi olarak faaliyete geçen Tamga Uluslararası Arama Kurtarma ve Yardım Derneği üyelerini eğitime aldı.

10:28 Son dakika gündem: DENİZLİ'DE, İPLİK FABRİKASI YANGINI Son dakika haberler... DENİZLİ'nin Honaz ilçesindeki iplik fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıkarken, itfaiye ekipleri, söndürme çalışması başlattı.

10:27 Tekstil fabrikasında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı Denizli'nin Honaz ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında çıkan yangında korku dolu anlar yaşandı.

10:18 Avcılar'da Hurdalık Yangını HaberlerAvcılar'da hurdalık yangını1 Haziran 2021 SalıYeşilkent Mahallesi G-652 Sokak üzerinde bulunan bir binanın giriş katı ve yanındaki hurdalıkta yangın meydana geldi.

10:13 İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması yasaklandı İki ilde ormanlık alanda mangal yapılması yasaklandı Ormanların korunmasına dikkat çeken Orman Bölge Müdürü Sönmezoğlu: "Evimizi suyumuzu kirletmeden bu güzelliklerden yararlanmalıyız" Kastamonu ve Sinop illerinde ormanlık alan içerisinde ateş yakılması ve mangal yapılması yasaklandı.

10:00 Afyonkarahisar'da korkutan ev yangını Afyonkarahisar'da korkutan ev yangını Yangın sırasında evde olan vatandaş alevler büyümeden dışarı çıkarıldı Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa süre içerisinde söndürüldü.

09:13 Yanan binanın ikinci katında mahsur kaldı, camdan aşağı atladı İstanbul Avcılar'da bir barakada çıkan yangın, yanında bulunan 3 katlı binaya sıçradı. Yaşanan olay nedeniyle mahalleli sokağa dökülürken, binanın ikinci katında oturan bir vatandaş ise komşularının açtığı battaniyeye atladı. Başka bir kişi ise üzerine su dökerek binaya girmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, olay anı saniye saniye kameralara yansıdı.

08:40 İplik fabrikasında yangın çıktı Denizli'nin Honaz ilçesinde bir iplik fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

07:04 Son dakika haber... Çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı Gelen son dakika haberlerine göre Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında iki katlı ahşap ev ile traktör yandı.

00:28 BOLU-MUDURNU'DA İKİ KATLI AHŞAP EV ALEV ALEV YANDI BOLU'nun Mudurnu ilçesinde 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

00:06 2 katlı ahşap ev alev alev yandı Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çıkan yangında alev alev yanan 2 katlı ahşap ev küle döndü.

23:31 Elazığ'da metruk evde yangını paniği Elazığ'da metruk evde yangını paniği Elazığ'da metruk bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

23:24 Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki Taş ocağı nedeniyle ürünleri zarar gören kekik üreticilerinden tepki Denizli'de bir süre önce faaliyete başlayan ancak çevredeki çiftçilerin talebi üzerine faaliyetlerine ara verilen taş ocağının, bugün yeniden faaliyetlerine başlaması tepkilere neden oldu.

23:10 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Vakfımız 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununun amacına uygun çalışmalar yapmak ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve ayni yardımda bulunmak üzere kurulmuştur.

22:40 Pozantı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç süre) 1 GIDA YARDIMI 1.

22:01 Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın Son dakika habere göre Kahramanmaraş'ta hurdalık deposunda yangın Kahramanmaraş'ta metal mutfak eşya üretilen imalathanenin hurdalık deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

21:41 Yangın çıkan evden yaşlı kadını komşuları kurtardı Yangın çıkan evden yaşlı kadını komşuları kurtardı Yaşlı kadının yaşadığı 2 katlı evde çıkan yangın paniğe neden oldu Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde yaşlı bir kadının yaşadığı evde çıkan yangın paniğe neden olurken, çatısından alevlerin yükseldiği evde yaşlı kadını komşuları kurtardı.

20:22 Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil küle döndü Elazığ'da alevlere teslim olan otomobil küle döndü Elazığ'da park halindeyken alev alan otomobil, küle döndü.

20:06 Son dakika haberi! Narenciye bahçesinde çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberler: Hatay'ın Dörtyol ilçesinde narenciye bahçesinde çıkan yangında 10 dönüm alan zarar gördü.

19:53 Son dakika... Avcılar'da barakadaki yangın binaya sıçradı; balkondan atlayan kişi kamerada Son dakika gündem haberine göre Avcılar'da marketin depo olarak kullandığı barakada çıkan yangın yanında bulunan 2 apartmana da sıçradı.

19:15 Son dakika haberi: Anız yangını korkuttu Son dakika haberlerine göre Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir tarlada çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

18:50 Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı Yıldırım düşen palmiye ağaçları alev alev yandı Antalya'da şaşkınlık oluşturan görüntü Bir yandan yağmur yandı bir yandan ağaçlar böyle yandı Antalya'da şiddetli yağmur esnasında düşen yıldırımlardan biri yol ortasında bulunan 2 palmiye ağacına isabet etti.

18:23 Vali Atik, mahallelerindeki taş ocağının kapatılması için eylem yapan grupla görüştü Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale ilçesinde yeni açılan taş ocağının kapatılmasını isteyen mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

18:08 TİKA'dan Karadağ Koruma ve Kurtarma Hizmetlerine eğitim desteği Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Karadağ'ın Koruma ve Kurtarma Hizmetleri çalışanları için "İtfaiyeciler için temel kurs" konulu eğitim verdi.