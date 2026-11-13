Babaeski Devlet Hastanesi personeli iki günlük yangın söndürme eğitimini tamamladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Babaeski Devlet Hastanesi personeli iki günlük yangın söndürme eğitimini tamamladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Babaeski Devlet Hastanesi personeli iki günlük yangın söndürme eğitimini tamamladı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde devlet hastanesi personeline iki günlük yangın söndürme eğitimi verildi. Eğitimde teorik bilgilerin ardından yangın tüplerinin doğru kullanımı gösterildi; sağlık çalışanlarının acil durumlara hızlı müdahale becerisi geliştirmesi hedeflendi.

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde, devlet hastanesi personeline yönelik itfaiye ekipleri tarafından düzenlenen yangın söndürme eğitimi başarıyla tamamlandı.

Babaeski Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından hastane personeline yönelik gerçekleştirilen iki günlük yangın söndürme eğitiminde, muhtemel yangınlara karşı alınması gereken önlemler ve yangın anında doğru müdahale yöntemleri ele alındı. Teorik bilgilendirmelerin ardından hastane bahçesinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimde, personele yangın söndürme tüplerinin doğru kullanımı gösterildi.

Oluşturulan kontrollü yangına müdahale eden hastane çalışanları, öğrendikleri bilgileri uygulama fırsatı buldu. Eğitimle birlikte sağlık çalışanlarının yangınlara karşı bilinçlendirilmesi, muhtemel acil durumlarda hızlı ve etkili müdahale becerilerinin geliştirilmesi hedeflendiği bildirildi.

İki gün süren eğitim programı başarıyla tamamlanırken, hastane yönetimi eğitime katkı sağlayan Babaeski Belediyesi İtfaiye ekiplerine ve katılım gösteren personele teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Devlet HastanesiYerel HaberlerKırklareliBabaeskiSağlıkGüncelEğitimSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan’ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk Tahliye edilen avukat Mehmet Pehlivan'ın cezaevi çıkışında ilk sözleri: Mutluyum ama içim buruk
İstanbul’da fuhuş çetesine baskın Kadınlara yaptıkları kan dondurdu İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu
Şehitler Köprüsü’nde hareketli anlar Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda Şehitler Köprüsü'nde hareketli anlar! Silahıyla aracın üzerine çıktı, polis alarmda
Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı Cep telefonu yasağı getirildi Ev hapsindeki patronun talimatı fabrikayı karıştırdı! Cep telefonu yasağı getirildi
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
Altın fiyatlarında sürpriz dönüş Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi Altın fiyatlarında sürpriz dönüş! Dev bankalar tahminlerini peş peşe güncelledi
12:29
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül, korumasının bel altı iddiaları için sessizliğini bozdu
12:06
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı
Erdoğan’ın kalemini kırdığı söyleniyor! Şahap Kavcıoğlu’ndan sonra sıra Erişah Arıcan’da mı?
12:02
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
Arda Güler için canlı yayında olay yorum: Yazık günah o çocuğa
11:46
10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları
10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
10:43
Yurt dışında ölenlerin mirasına ’joker’ düzeni: 11 kişi gözaltında
Yurt dışında ölenlerin mirasına 'joker' düzeni: 11 kişi gözaltında
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 13:16:56. #7.13#
SON DAKİKA: Babaeski Devlet Hastanesi personeli iki günlük yangın söndürme eğitimini tamamladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android