Düzce Kaynaşlı\'da kuru üzüm yüklü TIR alev aldı, araç kullanılamaz hale geldi

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde kuru üzüm yüklü TIR'da çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Bolu Tüneli çıkışı, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesi 1'inci Viyadük'te meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan Shumak Oleksandr yönetimindeki AE 6504 KO plakalı kuru üzüm yüklü TIR'ın motor kısmında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü, TIR'ı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, TIR kullanılamaz hale geldi

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.