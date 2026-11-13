Bilecik'te maden fabrikasının konteynırındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü - Son Dakika
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Bilecik'te maden fabrikasının konteynırındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü

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Bilecik\'te maden fabrikasının konteynırındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Bilecik\'te maden fabrikasının konteynırındaki yangın can kaybı olmadan söndürüldü
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Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'ndeki Cam İş Madencilik'e ait konteynırda sabaha karşı yangın çıktı. Belediye itfaiyesinin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanma olmazken, konteynır kullanılmaz hale geldi.

Bilecik'te bir maden fabrikasının konteynırında çıkan yangın söndürüldü.

Yangın, Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi 2 Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde üzerinde bulunan Cam İş Madencilik adlı iş yerinde sabaha karşı meydana geldi. Alınan bilgilere göre; henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı fabrikanın konteynırında alevler yükselmeye başladı. Olay yerine Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler kısa sürede söndürüldü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, konteynır kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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