Eskişehir'deki yurtta öğrenci ve personel yangın eğitimi ve tatbikatına katıldı - Son Dakika
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Eskişehir'deki yurtta öğrenci ve personel yangın eğitimi ve tatbikatına katıldı

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Eskişehir\'deki yurtta öğrenci ve personel yangın eğitimi ve tatbikatına katıldı
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Eskişehir'de GSB İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'ndaki öğrenci ve personel, İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince verilen temel yangın eğitimine katıldı. Eğitimin ardından aynı yurtta yangın tatbikatı düzenlendi.

Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda düzenlenen programda, İtfaiye Daire Başkanlığı eğiticileri tarafından öğrenci ve personele yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Kaynak: İHA
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