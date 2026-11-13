Eskişehir\'deki yurtta öğrenci ve personel yangın eğitimi ve tatbikatına katıldı

Eskişehir'deki Hızır Bey Yurdu'nda kalan öğrencilere ve görevli personele yönelik İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Temel Yangın Eğitimi verilerek, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Eskişehir İl Müdürlüğüne bağlı Hızır Bey Yurdu'nda düzenlenen programda, İtfaiye Daire Başkanlığı eğiticileri tarafından öğrenci ve personele yangın güvenliği konusunda bilgi aktarıldı. Teorik bilgilendirmenin ardından yurtta yangın tatbikatı gerçekleştirildi.