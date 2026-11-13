Kütahya Emet'teki Doğanlar köyünde ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör zarar gördü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahya Emet'teki Doğanlar köyünde ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör zarar gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahya Emet\'teki Doğanlar köyünde ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör zarar gördü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi; evde bulunan 1 traktör ve eşyalar da zarar gördü. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken çıkış nedeni için soruşturma başlatıldı.

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Doğanlar köyünde çıkan yangında ahşap bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında evde bulunan traktör ve eşyalar da zarar gördü.

Edinilen bilgilere göre, Emet ilçesine bağlı Doğanlar Köyü'nde bulunan ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evi sararken, durum itfaiye ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine Emet İtfaiye Müdürlüğüne bağlı 3 araç olay yerine sevk edildi. Söndürme çalışmalarına Hisarcık İtfaiyesi, Emet Bor İtfaiyesi ve Emet Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, uzun süren soğutma çalışmalarının ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangında ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, evde bulunan 1 traktör ve ev eşyaları da zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Yerel Haberler3. SayfaİtfaiyeKütahyaGüncelEmetSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Panodaki not bomba 10 Kasım’da Kur’an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti Panodaki not bomba! 10 Kasım'da Kur'an kursu hesabından yapılan paylaşım dikkat çekti
İran’a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı İran'a yeni saldırı tartışması: Netanyahu ile Trump telefonda kapıştı mı?
Malatya’da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı İşte o kazalar Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar
Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı Maaşlarını alamayan 65 madenci kendilerini yer altına kapattı
Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976’nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş Engin Koç yıllar sonra ekranda: 1976'nın Mankenler Kralı köye yerleşmiş
Sözleşmesi feshedilecek Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor Sözleşmesi feshedilecek! Vincenzo Italiano, yıldız ismini kulüpte istemiyor
23:46
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
23:42
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
İmamoğlu davasında 8 kişi için tahliye kararı
22:59
İşte Malatya’da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
İşte Malatya'da düşen helikopterde şehit olan askerlerimizin isimleri
22:39
Arda Güler’den yediği gol için Lammens’ten bomba yorum
Arda Güler'den yediği gol için Lammens'ten bomba yorum
21:31
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar Aralarında zehirli türler de var
Binlerce yılanın geçişi için yolu trafiğe kapatıyorlar! Aralarında zehirli türler de var
21:17
Avrupa, Arda Güler’in attığı golü konuşuyor
Avrupa, Arda Güler'in attığı golü konuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 00:29:14. #7.13#
SON DAKİKA: Kütahya Emet'teki Doğanlar köyünde ahşap ev tamamen yandı, 1 traktör zarar gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android