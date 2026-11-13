Aksaray Eskil'de elektrik panosu alev aldı, mahallede elektrik kesildi - Son Dakika
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Aksaray Eskil'de elektrik panosu alev aldı, mahallede elektrik kesildi

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Aksaray Eskil\'de elektrik panosu alev aldı, mahallede elektrik kesildi
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Aksaray Eskil\'de elektrik panosu alev aldı, mahallede elektrik kesildi
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Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi'nde elektrik panosu şase yaparak kıvılcım saçtı ve patlama seslerinin ardından alev aldı. İtfaiye yangını söndürdü; mahallede elektrik kesintisi oluştu, dağıtım şirketi arızayı gidermek için çalışma başlattı.

Aksaray'da şase yapan elektrik panosu, önce kıvılcımlar saçarak patlama seslerine neden oldu, ardından alev topuna döndü.

Olay, Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Eşmekaya beldesi Kayacık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaldırım üzerinde bulunan elektrik panosunda şase nedeniyle önce kıvılcımlar çıkmaya başladı. Ardından patlama seslerinin duyulmasıyla pano bir anda alev aldı. Panodan yükselen alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle Kayacık Mahallesi genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Arızanın giderilerek mahalleye yeniden elektrik verilmesi için ilgili elektrik dağıtım şirketi ekiplerinin çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA
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