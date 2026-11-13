Ankara Kızılcahamam\'da ev yangını söndürüldü, inceleme başlatıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İyceler Mahallesi Saraçlar Sokağı'nda bulunan bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.