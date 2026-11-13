Muğla Menteşe'de yurt yemekhanesinde çıkan yangında 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Muğla Menteşe'de yurt yemekhanesinde çıkan yangında 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı

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Muğla Menteşe\'de yurt yemekhanesinde çıkan yangında 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu'nun yemekhanesinde akşam saatlerinde bulaşık makinesinden kaynaklanan yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı, öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bulunan öğrenci yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı. Dumandan etkilenen 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Kötekli Mahallesi'ndeki Şemsi Ana Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yurdun yemekhanesinde bulaşık makinesinden kaynaklanan yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa süre olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaMenteşeEğitimGüncelMuğlaSon Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe'de yurt yemekhanesinde çıkan yangında 1 öğrenci hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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