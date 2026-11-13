Bursa\'da 7 katlı binanın çatı katındaki yangın rüzgar nedeniyle güçlükle söndürüldü

Bursa'da 7 katlı binanın çatı katındaki yangın rüzgar nedeniyle güçlükle söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi'nde 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüdü. İtfaiyenin yoğun çabasıyla güçlükle söndürülen yangında yaralanan olmazken, çıkış nedeni araştırılıyor.
Bursa'da 7 katlı apartmanın çatı katında başlayan yangın, şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin yoğun mesaisi sonucu yangın, güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı binanın çatı katında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. 7'inci katta çıkması ve bölgede yaşanan yoğun rüzgar sebebiyle yangını kontrol altına almak zorlaştı. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaşanan olayda şans eseri yara alan olmazken, mahalleli sokağa döküldü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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