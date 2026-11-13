Hatay Erzin'de tır dorsesinde çıkan yangın 112 ihbarıyla büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Hatay Erzin'de tır dorsesinde çıkan yangın 112 ihbarıyla büyümeden söndürüldü

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Hatay Erzin\'de tır dorsesinde çıkan yangın 112 ihbarıyla büyümeden söndürüldü
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Hatay'ın Erzin ilçesinde Erzin-Adana otoyolunda seyir halindeki tırın dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sürücünün 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü; tırın dorse kısmı zarar gördü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangın, Erzin ilçesi Erzin - Adana otoyol üzerinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan tırın dorse kısmında, yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın üzerine sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı tırın dorse kısmı zarar gördü.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Hatay Erzin'de tır dorsesinde çıkan yangın 112 ihbarıyla büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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