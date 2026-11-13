Hatay Erzin\'de tır dorsesinde çıkan yangın 112 ihbarıyla büyümeden söndürüldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde seyir halinde olan tırın dorse kısmında çıkan yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Yangın, Erzin ilçesi Erzin - Adana otoyol üzerinde yaşandı. Otoyolda seyir halinde olan tırın dorse kısmında, yangın çıktı. Bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın üzerine sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek büyümeden söndürüldü. Çıkan yangından dolayı tırın dorse kısmı zarar gördü.