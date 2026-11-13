Bursa Osmangazi'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü

Bursa Osmangazi'de 7 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ev sakinlerinin ilk müdahalesinin ardından ihbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ve polis ekipleri, yangını söndürdü.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde 7 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hüdavendigar Mahallesi Gümüş Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden ev sakinleri, alevlere ilk müdahaleyi yaptı. Yangının büyümesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Kaynak: AA
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