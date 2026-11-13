Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru alev aldı, yangın söndürüldü - Son Dakika
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Karabük'te mobilya yüklü kamyonetin motoru alev aldı, yangın söndürüldü

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Karabük\'te mobilya yüklü kamyonetin motoru alev aldı, yangın söndürüldü
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Karabük\'te mobilya yüklü kamyonetin motoru alev aldı, yangın söndürüldü
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Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta seyir halindeki mobilya yüklü kamyonetin motor kısmından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dumanları fark eden sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından büyüyen yangın kamyonette hasara yol açtı.

Karabük'te seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.

100. Yıl Mahallesi 1009 Sokak'ta ilerleyen 78 AAS 774 plakalı mobilya yüklü kamyonetten dumanlar çıktı.

Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Daha sonra kamyonetin motor kısmından alevler yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelinin müdahalesiyle söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA
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