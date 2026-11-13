Bolu Dağı'nda kuru üzüm taşıyan tırda yangın çıktı, motor ve dorse zarar gördü - Son Dakika
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Bolu Dağı'nda kuru üzüm taşıyan tırda yangın çıktı, motor ve dorse zarar gördü

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Bolu Dağı\'nda kuru üzüm taşıyan tırda yangın çıktı, motor ve dorse zarar gördü
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikametinde seyreden kuru üzüm yüklü tırın motor kısmında yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücünün ihbarıyla söndürülen yangında tırın motor bölümü ve dorsesi yandı; otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde kuru üzüm yüklü tırda çıkan yangın nedeniyle araçta hasar oluştu.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden I.K. idaresindeki AE 6504 KO Ukrayna plakalı kuru üzüm yüklü tırın motor kısmı, Bolu Dağı 1. viyadük mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Alevleri fark eden sürücü, tırı yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Yol güvenliğinin sağlanmasının ardından itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, tırın motor bölümü ve dorsesi yandı.

İtfaiye ekipleri, tırda soğutma çalışması gerçekleştirdi.

Yangın nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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