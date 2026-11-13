Mardin Kızıltepe\'de Şahkulubey Mahallesi\'ndeki 2 katlı evde yangın söndürüldü

Mardin Kızıltepe'de Şahkulubey Mahallesi'ndeki 2 katlı evde yangın söndürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde hasar oluştu.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2 katlı müstakil evin zemin katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Şahkulubey Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evin zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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