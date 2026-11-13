Malatya\'da kağıt yüklü kamyonetin kasasındaki yangın maddi hasarla sonuçlandı

Malatya'da kağıt yüklü kamyonetin kasasındaki yangın maddi hasarla sonuçlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde seyir halindeki kağıt yüklü kamyonetin kasasında öğle saatlerinde yangın başladı. Sürücünün aracı yol kenarına çekmesinin ardından yangın maddi hasara yol açarken, alevler başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kağıt yüklü kamyonetin kasasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.
Olay, öğle saatlerinde Kuzey Çevre Yolu Özal Köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede seyir halinde olan kağıt yüklü kamyonetin kasasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti. Maddi hasara yol açan yangın anı ise başka bir kamyonet sürücüsünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İHA
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