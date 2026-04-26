Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum - Son Dakika
Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum

Netanyahu: Trump\'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum
26.04.2026 10:16
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırıya ilk yorum geldi. Netanyahu “Suikast girişimi karşısında şok oldum” ifadelerini kullanırken, Trump ve eşinin güvende olmasından memnuniyet duyduğunu belirtti. ABD’li yetkililer ise hedefin doğrudan Trump olup olmadığının henüz netleşmediğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın katıldığı Washington’daki gala yemeğinde yaşanan silahlı saldırıya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Netanyahu, olayı “suikast girişimi” olarak nitelendirerek büyük bir şok yaşadığını ifade etti.

“GÜVENDE OLMALARINDAN RAHATLIK DUYDUM”

Netanyahu, Trump ve First Lady’nin güvende olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Güvende ve iyi olmalarından dolayı rahatladım” dedi. Yaralanan polis memuruna da geçmiş olsun dileklerini ileten Netanyahu, ABD Gizli Servisi’nin hızlı ve kararlı müdahalesini takdir etti.

HEDEFİN TRUMP OLDUĞU NET DEĞİL

Öte yandan ABD’li yetkililer, saldırganın doğrudan Trump’ı hedef aldığına dair net bir açıklama yapmadı. Ancak gözaltına alınan şüphelinin, ilk ifadesinde Trump yönetimindeki yetkililere ateş açmak istediğini söylediği öne sürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın motivasyonu ve olası bağlantıları mercek altına alındı. Yetkililer, saldırının tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Son Dakika Binyamin Netanyahu Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 10:25:20.
SON DAKİKA: Netanyahu: Trump'a düzenlenen suikast girişimine şok oldum - Son Dakika
