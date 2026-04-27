Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor
Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

27.04.2026 13:36
Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 yendiği derbi, dünya basınında “tek taraflı mücadele” olarak yorumlanırken, sarı-kırmızılıların şampiyonluğa çok yaklaştığı vurgulandı. İşte atılan manşetler...

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi, yalnızca Türkiye’de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu oyun ve skor, uluslararası medyada dikkat çekici yorumlara neden oldu.

GALATASARAY’DAN NET GALİBİYET

RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’nın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 74’e yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.

“AŞILAMAZ AVANTAJ” YORUMU

İspanyol basını, Galatasaray’ın elde ettiği farkın altını çizdi. AS gazetesi, sarı-kırmızılıların bu galibiyetle “neredeyse aşılmaz bir avantaj” yakaladığını yazdı.

OSIMHEN DETAYI ÖNE ÇIKTI

MARCA ise Victor Osimhen’in performansına vurgu yaparak, “Galatasaray’ın Osimhen’e neden yüksek bonservis ödediği bir kez daha görüldü” değerlendirmesinde bulundu.

“ŞAMPİYONLUK YOLUNDA BÜYÜK ADIM”

Alman basınından SPOX, Galatasaray’ın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtirken, Kicker ise “Sonuç neredeyse belli” ifadelerini kullandı.

“TEK TARAFLI DERBİ”

İtalyan basınından Calciomercato, karşılaşmayı “tek taraflı bir mücadele” olarak tanımladı. Fransız basını da Galatasaray’ın “ezici üstünlükle kazandığını” vurguladı.

LİDERLİK PEKİŞTİ

BBC ise Galatasaray’ın aldığı galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdığını yazarken, L’Equipe sarı-kırmızılıların şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtti.

    Yorumlar (1)

  • nizam yldrm nizam yldrm:
    Dünyanın işi yok gs ile fb izlesin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
