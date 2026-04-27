Bütün dünya Galatasaray-Fenerbahçe derbisini konuşuyor

Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ettiği derbi, yalnızca Türkiye’de değil dünya basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı-kırmızılıların ortaya koyduğu oyun ve skor, uluslararası medyada dikkat çekici yorumlara neden oldu.
RAMS Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray, baştan sona üstün bir performans sergiledi. Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz ve Lucas Torreira’nın golleriyle sahadan 3-0 galip ayrılan sarı-kırmızılılar, puanını 74’e yükseltti ve şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj elde etti.
İspanyol basını, Galatasaray’ın elde ettiği farkın altını çizdi. AS gazetesi, sarı-kırmızılıların bu galibiyetle “neredeyse aşılmaz bir avantaj” yakaladığını yazdı.
MARCA ise Victor Osimhen’in performansına vurgu yaparak, “Galatasaray’ın Osimhen’e neden yüksek bonservis ödediği bir kez daha görüldü” değerlendirmesinde bulundu.
Alman basınından SPOX, Galatasaray’ın bu galibiyetle şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtirken, Kicker ise “Sonuç neredeyse belli” ifadelerini kullandı.
İtalyan basınından Calciomercato, karşılaşmayı “tek taraflı bir mücadele” olarak tanımladı. Fransız basını da Galatasaray’ın “ezici üstünlükle kazandığını” vurguladı.
BBC ise Galatasaray’ın aldığı galibiyetle liderliğini sağlamlaştırdığını yazarken, L’Equipe sarı-kırmızılıların şampiyonluğa çok yaklaştığını belirtti.
