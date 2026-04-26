Üye Girişi
Son Dakika Logo

Otobüste kalbi duran yolcu yaşam savaşını kaybetti

26.04.2026 11:12  Güncelleme: 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünde kalp krizi geçiren ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yeniden hayata döndürülen müzisyen Yaşar Tuncer (55) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

OTOBÜSTE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Olay, Kuyucak-Nazilli karayolu üzerinde 24 Nisan Cuma günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuyucak'tan Nazilli istikametine seyir halinde olan yolcu otobüsünde bulunan müzisyen Yaşar Tuncer aniden fenalaştı. Durumu fark eden otobüs şoförü, aracı güvenli bir noktaya çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, zaman kaybetmemek için otobüsle vergi dairesi kavşağında buluştu. Yapılan ilk kontrollerde Tuncer'in kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansta uzun süre kalp masajı uygulanan Tuncer'in kalbi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tuncer, buradaki tedavisinin ardından durumu ciddiyetini koruması üzerine Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

KALP HASTALIĞI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Geçmişte kalp rahatsızlığı bulunduğu, ameliyat geçirdiği ve damarlarına stent takıldığı öğrenilen Yaşar Tuncer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tuncer'in ani ölümü ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğarken, cenazesinin öğle namazına müteakip Işıklar Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 12:04:33. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.