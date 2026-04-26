2021\'de Netanyahu\'yu koltuğundan eden Bennett ve Lapid yeniden seçim koalisyonu kurdu

26.04.2026 17:54  Güncelleme: 22:28
İsrail'de eski Başbakan Naftali Bennett ile ana muhalefet lideri Yair Lapid, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı güçlerini birleştirme kararı aldı. İki liderin partilerinin, bu yıl yapılacak seçimlere tek çatı altında gireceği duyuruldu. Bennett, 2021'de yine Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

İsrail’de eski Başbakan Naftali Bennett ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, mevcut Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı seçim koalisyonu kurdu.

AMAÇ: KESİN ZAFER

Bennett'in ofisinden yapılan açıklamada, ana muhalefet lideri Lapid'in Gelecek Var Partisi'nin seçim koalisyonu çerçevesinde "Bennett 2026" partisiyle birleşeceği belirtildi.

Söz konusu seçim koalisyonunun "reform bloğunu" bir araya getirerek iç çekişmelere son verdiği, bu yıl 27 Ekim'de yapılması planlanan seçimlerde kesin zafer elde edilmesinin amaçlandığı vurgulandı.

Lapid ve Bennett'in seçim koalisyonu kurma kararının akşam Tel Aviv’de yapılacak basın toplantısında kamuoyuna detaylı olarak duyurulacağı bildirildi.

NETANYAHU’NUN PARTİSİYLE BAŞA BAŞ GİDİYOR

Maariv gazetesinin yayımladığı son ankete göre, "Bennett 2026", İsrail Meclisi’nde 24 milletvekiliyle temsil edilen Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki "Likud Partisi" ile başa baş gidiyor.

İsrail ana muhalefet partisi Gelecek Var'ın ise Meclis'te 7 milletvekili bulunuyor.

Bennett, daha önce ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ile kurduğu koalisyona benzer geniş çaplı bir koalisyonun yeniden mümkün olabileceğine işaret etmişti.

2021'DE NETANYAHU'NUN BAŞBAKANLIĞINA SON VERMİŞLERDİ

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yanında 2005'te siyasete giren Bennett, 2021'de Lapid ile koalisyon kurarak Netanyahu'nun 12 yıllık başbakanlığına son vermişti.

Bennett, siyasi hayatı boyunca Filistinlilere karşı sert söylemleri ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinin İsrail'e ilhak edilmesi gerektiğini savunmasıyla da gündemde yer aldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın yayımladığı son anket sonuçları, aşırı sağcı Yamina Partisinin kurucusu eski Başbakan Bennett'in, olası seçimde Başbakan Netanyahu'yu mağlup edebileceğini ortaya koymuştu.

Kaynak: AA

Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı Artan fiyatlar sonrası iki üründe vergi sıfırlandı
Temizlik işçisinden örnek davranış Altın dolu kutuyu polise teslim etti Temizlik işçisinden örnek davranış! Altın dolu kutuyu polise teslim etti
Severek beslediği hayvan bu hale getirdi Severek beslediği hayvan bu hale getirdi
Almanya’da siber saldırıda bakanların hesapları da ele geçirildi Almanya'da siber saldırıda bakanların hesapları da ele geçirildi
Genç çiftin acı sonu Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular Genç çiftin acı sonu! Bugün düğünleri olacaktı, tuttukları evde ölü bulundular
Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız Köylerine cezaevi yapılmasını istiyorlar: 200 dönümlük araziyi vermeye hazırız
Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı Tay, ölen annesinin başından ayrılmadı
Dini nikahlı eşi 30 yerinden bıçakladı: Yarım kalan işini tamamlayacak Dini nikahlı eşi 30 yerinden bıçakladı: Yarım kalan işini tamamlayacak

22:01
Şampiyonluk ateşini yaktılar Galatasaray, Fenerbahçe’ye gol oldu yağdı
Şampiyonluk ateşini yaktılar! Galatasaray, Fenerbahçe'ye gol oldu yağdı
22:00
Domenico Tedesco’ya istifa çağrısı
Domenico Tedesco'ya istifa çağrısı
21:48
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı’na acil iniş yaptı
Pilot istifra etti, uçak Antalya Havalimanı'na acil iniş yaptı
21:36
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
Galatasaray penaltı kazandı, Ederson kırmızı kart gördü
21:14
Galatasaray’dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
Galatasaray'dan üst üste olay yaratacak paylaşımlar
20:57
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
Derbide ilk yarının özeti gibi kare
20:14
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
Mantar ararken top mermisi buldu, 20 metre taşıdı
19:53
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
Brezilya’da kızını istismar eden adamı öldürüp, cinsel organını da kesen anne beraat etti
