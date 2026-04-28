İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

ABD’nin Baltimore kentinde yaşandığı belirtilen olayda, 11-14 yaşlarındaki bir grup çocuğun savunmasız bir kıza şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekti.

YERDEYKEN BAŞINA TEKME ATTILAR

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yerde yatan genç kızın etrafını saran grubun defalarca tekme attığı görüldü. Özellikle baş bölgesine yönelik saldırılar dikkat çekti.

ÇEVREDEKİLER TEZAHÜRAT YAPTI

Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişilerin saldırıyı engellemek yerine tezahürat yaptığı ve görüntüleri kayda aldığı anlar tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞDI

Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar saldırıya ve çevredekilerin kayıtsız kalmasına sert tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.

DETAYLAR ARAŞTIRILIYOR

Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve tarafların kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.