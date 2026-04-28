İnfial yaratan görüntü! Kalabalık grup küçük kızı linç etti, çevredekiler tezahürat yaptı

ABD’nin Baltimore kentinde yaşandığı belirtilen olayda, 11-14 yaşlarındaki bir grup çocuğun savunmasız bir kıza şiddet uyguladığı görüntüler tepki çekti.
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yerde yatan genç kızın etrafını saran grubun defalarca tekme attığı görüldü. Özellikle baş bölgesine yönelik saldırılar dikkat çekti.
Olay sırasında çevrede bulunan bazı kişilerin saldırıyı engellemek yerine tezahürat yaptığı ve görüntüleri kayda aldığı anlar tepkilere neden oldu.
Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar saldırıya ve çevredekilerin kayıtsız kalmasına sert tepki gösterdi. Olayın ardından yetkililerin inceleme başlattığı bildirildi.
Olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve tarafların kimliklerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, görüntülerle ilgili soruşturmanın sürdüğü ifade edildi.
