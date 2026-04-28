Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte özellikle kaleci Ederson’a yönelik tepkiler dikkat çekti.
Sezon başında büyük beklentilerle Manchester City’den transfer edilen Ederson, performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken Brezilyalı kalecinin hataları, sezon boyunca tartışma yarattı.
Galatasaray karşısında sergilediği tavırlar ve gördüğü kırmızı kart, takım içinde bardağı taşırdı. Hakemle yaşadığı diyalog ve penaltı pozisyonunda kaleye geçmemesi, takım arkadaşlarının tepkisini çekti.
Maç sonrası soyunma odasında Ederson’a yönelik sert tepkiler olduğu iddia edildi. Daha önce özür dileyerek takım arkadaşlarının desteğini alan tecrübeli kalecinin, bu kez aynı karşılığı bulamadığı öne sürüldü.
İddiaya göre bazı futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’e Ederson’un kadro dışı bırakılması yönünde görüş bildirdi. Yaşanan gelişmeler, takım içindeki huzursuzluğu gözler önüne serdi.
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?