Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın
Fenerbahçe'de derbi sonrası ortalık fena karışmış: Kadro dışı bırakın

28.04.2026 10:29
Galatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında Ederson’a tepki büyürken, bazı oyuncuların Brezilyalı kalecinin kadro dışı bırakılmasını istediği iddia edildi.

Galatasaray’a 3-0 mağlup olan Fenerbahçe’de derbi sonrası tansiyon yükseldi. Sarı-lacivertli ekipte özellikle kaleci Ederson’a yönelik tepkiler dikkat çekti.

EDERSON TRANSFERİ HAYAL KIRIKLIĞINA DÖNÜŞTÜ

Sezon başında büyük beklentilerle Manchester City’den transfer edilen Ederson, performansıyla eleştirilerin odağı oldu. Yüksek maliyetiyle dikkat çeken Brezilyalı kalecinin hataları, sezon boyunca tartışma yarattı.

DERBİDE SABIR TAŞTI

Galatasaray karşısında sergilediği tavırlar ve gördüğü kırmızı kart, takım içinde bardağı taşırdı. Hakemle yaşadığı diyalog ve penaltı pozisyonunda kaleye geçmemesi, takım arkadaşlarının tepkisini çekti.

SOYUNMA ODASINDA GERGİNLİK

Maç sonrası soyunma odasında Ederson’a yönelik sert tepkiler olduğu iddia edildi. Daha önce özür dileyerek takım arkadaşlarının desteğini alan tecrübeli kalecinin, bu kez aynı karşılığı bulamadığı öne sürüldü.

"KADRO DIŞI BIRAKILSIN" TALEBİ

İddiaya göre bazı futbolcular, teknik direktör Domenico Tedesco ve sportif direktör Devin Özek’e Ederson’un kadro dışı bırakılması yönünde görüş bildirdi. Yaşanan gelişmeler, takım içindeki huzursuzluğu gözler önüne serdi.

