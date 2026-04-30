Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi - Son Dakika
Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi

Eski dostlar düşman oldu: Merih\'in gözü Ronaldo\'yu bile görmedi
30.04.2026 09:44
Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr, Merih Demiral'ın takımı Al Ahli'yi 2-0 yenerek Suudi Arabistan'da şampiyonluk yolunda dev bir adım attı. Maçta Coman’ın sert müdahalesine kırmızı kart çıkmaması sonrası sinirlenen milli yıldızımız Merih Demiral, maç sonunda rakibinin üzerine yürürken Cristiano Ronaldo ile de tartışma yaşadı. Eskiden aynı takımda oynayan ikilinin o anları binler kez izlendi.

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan mücadele, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. Milli futbolcu Merih Demiral’ın tepkisi dikkat çekti.

SERT MÜDAHALE ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Al Nassr forması giyen Kingsley Coman, Merih Demiral’a çok sert bir faulde bulundu. Bileğine aldığı darbe sonrası yerde kalan milli oyuncu, hakemin bu pozisyonda kırmızı kart çıkarmaması üzerine büyük tepki gösterdi.

MAÇ SONU GERGİNLİK TIRMANDI

Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral, Coman’ın üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Bu sırada Demiral ile eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo arasında da tartışma yaşandı.

“HER ZAMAN ONLAR KOLLANIYOR”

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstererek, “Şu bacağımın haline bakın. Kararlar her zaman Al Nassr’ın lehine veriliyor. Her sezon bu takımı şampiyon yapmak için itiyorlar” ifadelerini kullandı.

AL NASSR SON DAKİKALARDA KAZANDI

Karşılaşmayı Al Nassr, son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.

Son Dakika Spor Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi - Son Dakika

Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız Bakan Bayraktar: Libya’da enteresan şeyler duyacaksınız
Son kez Samandıra’ya giden Tedesco’nun zor anları Son kez Samandıra'ya giden Tedesco'nun zor anları
Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş’in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir Bakan Gürlek: Rojin Kabaiş'in telefonunun incelenmesi için özel ekip kurduk, soruşturmada olumlu gelişme olabilir
İzmir’de tutuklu bulunan Cehennem Necati’ye bir şok daha İzmir'de tutuklu bulunan Cehennem Necati'ye bir şok daha
Kurban Bayramı’nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu Kurban Bayramı'nda emeklilere verilecek ikramiye tutarı belli oldu
Bartın’da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da 44 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak Bakan Bayraktar: İşçiye borcu olan maden şirketi teşvik alamayacak

09:38
Petrol fiyatları uçuyor Son 4 yılın zirvesine çıktı
Petrol fiyatları uçuyor! Son 4 yılın zirvesine çıktı
09:01
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek gözaltına alındı
09:00
Aziz Yıldırım’dan beklenen açıklama geldi
Aziz Yıldırım'dan beklenen açıklama geldi
08:34
İsrail’den Sumud Filosu’na saldırı 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
İsrail'den Sumud Filosu'na saldırı! 22 gemi kaçırıldı, kafilede 31 Türk var
07:49
Soylu’dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
Soylu'dan Gülistan Doku sorusu yönelten muhabire sert tepki
06:55
İran riyali çakıldı Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
İran riyali çakıldı! Dolar karşısında tarihi dip seviyeyi gördü
00:37
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
Tartıştığı 2 kadını öldürdü, kaçarken polis sıkıştırınca intihara kalkıştı
SON DAKİKA: Eski dostlar düşman oldu: Merih'in gözü Ronaldo'yu bile görmedi - Son Dakika
