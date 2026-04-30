Eski dostlar düşman oldu: Merih\'in gözü Ronaldo\'yu bile görmedi

Suudi Arabistan Pro Lig’inde Al Nassr ile Al Ahli arasında oynanan mücadele, son düdüğün ardından yaşanan olaylarla gündeme damga vurdu. Milli futbolcu Merih Demiral’ın tepkisi dikkat çekti.
Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Al Nassr forması giyen Kingsley Coman, Merih Demiral’a çok sert bir faulde bulundu. Bileğine aldığı darbe sonrası yerde kalan milli oyuncu, hakemin bu pozisyonda kırmızı kart çıkarmaması üzerine büyük tepki gösterdi.
Mücadelenin bitiş düdüğüyle birlikte sinirlerine hakim olamayan Merih Demiral, Coman’ın üzerine yürüdü. İki takım oyuncularının araya girmesiyle gerginlik büyümeden önlendi. Bu sırada Demiral ile eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo arasında da tartışma yaşandı.
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Merih Demiral, hakem kararlarına sert tepki göstererek, “Şu bacağımın haline bakın. Kararlar her zaman Al Nassr’ın lehine veriliyor. Her sezon bu takımı şampiyon yapmak için itiyorlar” ifadelerini kullandı.
Karşılaşmayı Al Nassr, son bölümde bulduğu gollerle 2-0 kazanarak kritik bir galibiyet elde etti.
