Ağrı Tutak'ta çocuklar için Doğubayazıt'a kültürel gezi düzenlendi - Son Dakika
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Ağrı Tutak'ta çocuklar için Doğubayazıt'a kültürel gezi düzenlendi

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Ağrı Tutak\'ta çocuklar için Doğubayazıt\'a kültürel gezi düzenlendi
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Ağrı'nın Tutak ilçesinde çocuklar için Doğubayazıt'a kültürel gezi düzenlendi. Gezide İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Doğubayazıt Müzesi ve Bayezid Evi ziyaret edildi, çocuklara bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri anlatıldı.

<a class='keyword-sd' href='/agri/' title='Ağrı'>Ağrı</a> <a class='keyword-sd' href='/tutak/' title='Tutak'>Tutak</a>'ta çocuklar için Doğubayazıt'a kültürel gezi düzenlendi

Ağrı'nın Tutak İlçe Kaymakamlığı himayelerinde, Tutak Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından ilçemizde ikamet eden çocuklara yönelik Doğubayazıt ilçesine kültürel gezi düzenlendi.

Ağrı Tutak'ta çocuklar için Doğubayazıt'a kültürel gezi düzenlendi

Gezi programı kapsamında İshak Paşa Sarayı, Ahmed-i Hani Türbesi, Doğubayazıt Müzesi ve Bayezid Evi ziyaret edildi. Tarihî ve kültürel mekânları yakından tanıma fırsatı bulan çocuklara, bölgenin köklü geçmişi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verildi.

Tutak Kaymakamı Ahmet Coşkun, "Çocukların tarihî mirasımıza ilişkin bilgi ve farkındalıklarını artırmak, kültürel değerlerimizi tanımalarını sağlamak ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirilen gezi, çocuklar için hem öğretici hem de keyifli bir deneyim olduğunu" söyledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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