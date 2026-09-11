İHH Genel Başkanı Yıldırım Erzurum'da İslam dünyasına sofra çağrısı yaptı - Son Dakika
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İHH Genel Başkanı Yıldırım Erzurum'da İslam dünyasına sofra çağrısı yaptı

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İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Erzurum'da düzenlenen basın toplantısında İslam dünyasının tüm taraflarıyla masaya oturulması gerektiğini söyledi. Yıldırım, Türk, Kürt ve Arap birlikteliğinin bölgedeki oyunları bozacağını ve 2027'nin Ahmed-i Hani yılı ilan edilmesini istediğini belirtti.

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Bu coğrafyadaki dinleri farklı olan herkesle oturulup konuşulmazsa emperyalistler gelir konuşur ve kanı bizim topraklarımıza bırakır. Bu nedenle İslam dünyası içindeki tüm taraflarla masaya oturmalıyız ve sofrayı paylaşmalıyız." dedi.

İHH Erzurum Şubesi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Yıldırım, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süreci desteklediklerini belirten Yıldırım, Türk, Kürt ve Arap birlikteliğinin önemine dikkati çekerek, sürecin bölge ve İslam dünyası açısından önem taşıdığını söyledi.

"Bölgede Türk, Kürt ve Arap birlikteliği tüm oyunları bozar." diyen Yıldırım, "Bu süreç tamamlanması lazım. İsrail, emperyalistlerle beraber bölgeyi kan gölüne çevirmek istiyor." görüşünü paylaştı.

2027 yılının "Ahmed-i Hani" yılı olarak ilan edilmesini isteyen Yıldırım, "Daha önce Mevlana yılı ilan edildi, Yunus Emre yılı ilan edildi. Ahmed-i Hani çok önemli bir düşünürümüzdür. Kürt kökenlidir. Nasıl ki Kürtler Yunus Emre'yi, Mevlana'yı tanıyorsa, Türklerin, Çerkezlerin, Boşnakların da Ahmed-i Hani'yi tanıması lazım." diye konuştu.

İsrail'deki seçimlere de değinen Yıldırım, İsrail'in Orta Doğu'yu kan gölüne çevireceğine dikkati çekti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun seçimleri kaybetme ihtimaline karşı saldırıları artırabileceğini vurgulayan Yıldırım, şunları söyledi:

"Türkiye'yi de savaşın içine çekmek, hatta bunun için aracı olarak Yunanistan'ı ve Güney Kıbrıs'ı da kullanmak isteyebilir. Bu süreç iyi tamamlanırsa İslam dünyasından kendine taraftar bulamaz. İslam dünyası içinde çeşitli mezhepler var. İslam dünyasının tüm taraflarıyla masaya oturulmalıdır. Her türlü mezhep ve meşrepten insanlar var. İslam dünyasının Yezidileri de var. Bu coğrafyadaki dinleri farklı olan herkesle oturulup konuşulmazsa emperyalistler gelir konuşur ve kanı bizim topraklarımıza bırakır. Bu nedenle İslam dünyası içindeki tüm taraflarla masaya oturmalıyız ve sofrayı paylaşmalıyız."

Yıldırım, gelecek günlerde yeniden gemi organizasyonu düzenleyeceklerini belirterek, Sumud girişimlerinin ateşkesin sağlanmasına ve İsrail'e yönelik uluslararası tepkinin artmasına katkı sağladığını, yeni organizasyonla İsrail'i yalnızlaştırmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İHH Genel Başkanı Yıldırım Erzurum'da İslam dünyasına sofra çağrısı yaptı - Son Dakika

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