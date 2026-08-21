Diyarbakır'da Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika
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Diyarbakır'da Orman Yangını Devam Ediyor

Diyarbakır\'da Orman Yangını Devam Ediyor
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Diyarbakır'ın Dicle ve Hani ilçeleri arasındaki bölgede çıkan yangına müdahale sürüyor.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesi kırsal Başköy Mahallesi ile Hani'nin kırsal Kuyular Mahallesi arasındaki bölgede çıkan yangın, etkisini arttırarak devam ediyor.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan örtü yangını sonrası alevlerin olduğu bölgeye jandarma, itfaiye, orman işletme ekipleri sevk edildi. Başköy Mahallesi kırsalında ekiplerin ulaşabildiği yerlerde ekip ve vatandaşların müdahalesi ile alevler kısmi olarak söndürüldü. Zorlu arazi şartlarının olduğu, yangına yerden fiziki olarak müdahalenin yapılamadığı dik yamaç ve dağlık alanda ise yangın etkisini sürdürerek devam ediyor. Yangına müdahale araçlarının ulaşamadığı ormanlık ve dağlık alanda alevler rüzgarın etkisiyle de büyüyerek geniş alana yayıldı.

Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Diyarbakır, 3. Sayfa, Dicle, Çevre, Hani, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da Orman Yangını Devam Ediyor - Son Dakika

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